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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

انتقال بیش از ۶۸ میلیارد لیتر مواد نفتی از شبکه خطوط لوله

انتقال بیش از ۶۸ میلیارد لیتر مواد نفتی از شبکه خطوط لوله

معاون عملیات خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از انتقال بیش از ۶۸ میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده نفتی از طریق شبکه خطوط لوله در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، سید مسلم مسلمی با اشاره به میزان انتقال مواد نفتی در شش ماهه ابتدایی سال سال جاری، گفت: در بازه زمانی مذکور بیش از ۶۸ میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده نفتی از طریق شبکه خطوط لوله انتقال از مبادی تولید به مقاصد مصرف انتقال داده شده است.

مسلمی تصریح کرد: براساس آمار موجود حدود ۳۳ میلیارد و ۱۱۸ میلیون لیتر فرآورده نفتی و ۳۵ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۹۱۷ هزار لیتر در سطح کشور جابجا شده است.

وی افزود: این درحالی است که در این بازه زمانی به نیروگاه‌های متصل به خط یک میلیارد و ۶۲۲ میلیون و ۶۳ هزار لیتر سوخت مایع ارسال شده است.

کد مطلب 5917504

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