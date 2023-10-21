انتقال بیش از ۶۸ میلیارد لیتر مواد نفتی از شبکه خطوط لوله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، سید مسلم مسلمی با اشاره به میزان انتقال مواد نفتی در شش ماهه ابتدایی سال سال جاری، گفت: در بازه زمانی مذکور بیش از ۶۸ میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده نفتی از طریق شبکه خطوط لوله انتقال از مبادی تولید به مقاصد مصرف انتقال داده شده است.

مسلمی تصریح کرد: براساس آمار موجود حدود ۳۳ میلیارد و ۱۱۸ میلیون لیتر فرآورده نفتی و ۳۵ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۹۱۷ هزار لیتر در سطح کشور جابجا شده است.

وی افزود: این درحالی است که در این بازه زمانی به نیروگاه‌های متصل به خط یک میلیارد و ۶۲۲ میلیون و ۶۳ هزار لیتر سوخت مایع ارسال شده است.