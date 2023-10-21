رضا نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت نکرده و در مهلت زمانی که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست برای آن‌ها تعیین شده است، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکرده‌اند و در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست، آلاینده تشخیص داده شده‌اند، در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای دوره مالیاتی بعد (تابستان)، مشمول عوارض سبز هستند.

وی افزود: واحدهای مزبور در اجرای تبصره ۱۱ ماده مزبور مکلف هستند ضمن مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir اظهارنامه آلایندگی (عوارض سبز) مربوط به دوره مالیاتی تابستان را حداکثر تا پایان مهر ماه، تسلیم و عوارض ابرازی را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین‌شده واریز نمایند.وی خاطرنشان نمود: عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر برای واحدهایی که ملزم به تسلیم اظهارنامه می‌باشند، موجب تعلق جریمه غیرقابل‌بخشودگی به میزان ۱۰ درصد عوارض موضوع این ماده می‎‌شود همچنین واحدهای آلاینده مورد نظر در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سبز، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) این قانون یعنی ۲ ‌درصد در ماه نسبت به عوارض پرداخت‌ نشده و مدت تأخیر هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان تاکید کرد: این حکم در مورد تمام واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.