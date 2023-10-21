۸ هزار و ۶۳۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد اصفهان خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم زارع ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هشت هزار و ۶۳۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان خودکفا شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی مددجویان، عنصر اساسی برنامه‌های این نهاد است، ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی و کسب و کار پایدار، یکی از مهمترین عوامل در مسیر دستیابی به خودکفایی و استقلال مادی خانوارهای تحت حمایت است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان به نقش راهبران شغلی در اشتغالزایی برای مددجویان اشاره داشت و افزود: مهارت آموزی، تأمین مواد اولیه، نظارت بر کیفی سازی تولید و بازاریابی، از جمله وظایف راهبران شغلی برای کسب درآمد پایدار مددجویان است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید بر اینکه اشتغال، عزت نفس فردی و اجتماعی را برای مددجویان به ارمغان می‌آورد، گفت: ۸۶۳۰ خانوار مددجو با مشاوره، آموزش، ایجاد بسترهای شغلی و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، به خودکفایی رسیده‌اند.

