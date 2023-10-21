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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۰

سرپرست روابط عمومی راه‌آهن اعلام کرد؛

نقض فنی لکوموتیو علت تاخیر قطار مشهد - تهران بود

نقض فنی لکوموتیو علت تاخیر قطار مشهد - تهران بود

سرپرست روابط عمومی راه‌آهن گفت: قطار مشهد-تهران در مسیر به دلیل مشکل در لکوموتیو حدود ۳ ساعت دچار تأخیر شد و قطار در ایستگاه دامغان تعویض لکوموتیو انجام داد و قطار بدون مشکل به مقصد رسید.

جلیل مختاری سرپرست روابط عمومی راه‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تأخیر قطار مشهد _ تهران که صبح امروز به دلیل نقص فنی در لکوموتیو در ایستگاه دامغان بود، گفت: قطار مشهد _ تهران در مسیر به دلیل مشکلی که در لکوموتیو پیش آمد حدود ۳ ساعت دچار تأخیر شد و قطار هنگام بروز چنین مشکلی در ایستگاه دامغان تعویض لکوموتیو انجام شد و قطار بدون مشکل به تهران رسید.

وی در خصوص عودت ۵۰ درصدی بلیت به مسافرین، گفت: با توجه به تأخیر پیش آمده وعده ناهار به طور رایگان به مسافران ارائه شد و ۵۰ درصد هزینه بلیت به مسافران این قطار عودت داده خواهد شد و در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 5917818
زهره آقاجانی

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