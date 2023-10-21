نقض فنی لکوموتیو علت تاخیر قطار مشهد - تهران بود

جلیل مختاری سرپرست روابط عمومی راه‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تأخیر قطار مشهد _ تهران که صبح امروز به دلیل نقص فنی در لکوموتیو در ایستگاه دامغان بود، گفت: قطار مشهد _ تهران در مسیر به دلیل مشکلی که در لکوموتیو پیش آمد حدود ۳ ساعت دچار تأخیر شد و قطار هنگام بروز چنین مشکلی در ایستگاه دامغان تعویض لکوموتیو انجام شد و قطار بدون مشکل به تهران رسید.

وی در خصوص عودت ۵۰ درصدی بلیت به مسافرین، گفت: با توجه به تأخیر پیش آمده وعده ناهار به طور رایگان به مسافران ارائه شد و ۵۰ درصد هزینه بلیت به مسافران این قطار عودت داده خواهد شد و در دستور کار قرار دارد.