نماینده تالو ایران به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره بازی‌های رزمی جهان «کامبت گیمز» از ۲۸ مهرماه لغایت ۲ آبان ماه در ریاض عربستان برگزار می‌شود که تیم ملی ووشو ایران با ۷ ورزشکار (شامل ۳ سانداکار و ۴ ورزشکار تالو) صبح روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه جهت حضور در این پیکارها عازم ریاض شد.

بر همین اساس در روز نخست این پیکارها، سامان احمدی در فرم چانگ‌چوان با نمره ۹.۵۸۳ به عنوان دومی دست یافت و صاحب گردن آویز نقره بازی‌های رزمی جهان شد. این نخستین مدال کاروان کشورمان در این پیکارها است.

«سینجالی» از نپال با نمره ۹.۷۲۳ به عنوان نخست دست یافت و «فلیپه داسیلوا» از برزیل سوم شد.

در این رقابت ها و در بخش ساندا، شهربانو منصوریان تنها نماینده ساندا زنان ایران در این پیکارها در وزن ۷۰- کیلوگرم به مصاف «مناکا توکچوم» از هند رفت و ضمن ناک‌اوت کردن حریف خود راهی دیدار نهایی این وزن شد.

وی در دیدار پایانی باید فردا یکشنبه به مصاف «کریستینا دی اولیویرا» از برزیل برود.