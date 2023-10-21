وکلا و حقوقدانان کشتار فجیع در غزه را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع اعتراض‌آمیز که عصر شنبه با حضور وکلا و حقوقدان‌های اردبیل در مهدیه اردبیل برگزار شد، شرکت‌کنندگان در حالی که شعار «مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا» سر می‌دادند به بزرگترین کشتار انسان‌های بیگناه در قرن معاصر واکنش نشان داده و از مجامع جهانی و بین‌المللی خواستند تا جلوی اقدامات خیره سرانه رژیم صهیونیستی را که مصداق جنایت جنگی است، گرفته و این رژیم را تحت تعقیب قضائی و دیوان عالی بین‌المللی قرار دهند.

معاون دادگستری استان اردبیل در این تجمع اعتراض‌آمیز اظهار کرد: کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی پایبند به هیچ اصولی نبوده و حتی به دیوان عالی کیفری بین‌المللی بهایی نمی‌دهد و فراتر از حقوق بین‌المللی سعی دارد تا خودسرانه خون هزاران انسان بیگناه را بریزد.

یوسف خدادادی تصریح کرد: اعتراض وکلا و حقوقدانان استان اردبیل بر این است تا جلوی وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در منطقه گرفته شود و در قالب قطعنامه سازمان ملل که حتی امکان وتوی آن نیز وجود دارد، برخورد قانونی با مرتکبان جنایت اخیر انجام شده و رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی مورد پیگیری و محاکمه قرار گیرد.

وی گفت: امروز غزه به میدان تمام عیار جرم و جنایت تبدیل شده و باید همه آزادی‌خواهان دنیا به پا خیزند تا از این حرکت ددمنشانه آنها اعلام بیزاری کرده و به مردم مظلوم فلسطین و غزه کمک برسانند.

معاون دادگستری استان اردبیل افزود: کشتاری که امروز در غزه انجام می‌شود، نتیجه اهمال، سستی و بی‌توجهی کشورهای منطقه نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی است و سازشی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، بر دامنه‌دار شدن این موضوع دامن زده است.

خدادادی خاطرنشان کرد: باید جوامع بین‌المللی را قانع کرد تا جلوی این نسل‌کشی را در غزه بگیرند و اجازه ندهند تا بیش از این حقوق انسان‌های بیگناه پایمال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع در کنار سر دادن شعارهای ضد استکباری، قطعنامه‌ای قرائت و اقدامات اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی محکوم شد.