تمسک به قرآن پیروزی عملیات «طوفان الاقصی» را محقق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قبادی عصر شنبه در نشست قرآن و عترت وزارت نیرو در یاسوج، افزود: امروز بیش از هر زمانی نیازمند بازگشت به قرآن هستیم.

وی ابراز داشت: عملیات اخیر مقاومت در واقع تحقق نصرت الهی بود و اگر تمسک به قرآن نبود، پیروزی عملیات «طوفان الاقصی» هم ممکن نبود.

وی با بیان اینکه قرآن دژ مستحکم اسلامی است، تصریح مرد: مادامی که در پناه قرآن هستیم بر دشمنان غلبه می‌کنیم.

قبادی خاطرنشان کرد: سعادت ما در توجه به قرآن و آموزه‌های قرآنی است و اگر از قرآن دور شویم و اُنس را با قرآن زیاد نکنیم، باید به ذلت بنشینیم.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت نیرو تصریح کرد: امروز توجه به قرآن و فرهنگ قرآنی محور اقدامات شورای فرهنگی و دینی وزارت نیرو است.

قبادی گفت: در کمتر از یکسال اخیر، ۱۳ هزار نفر از کارکنان همکار و خانواده‌هایشان در مسابقات قرآنی شرکت کردند و این نشان از دغدغه وزارت نیرو در امور اعتقادی است.

وی افزود: در راستای گرامیداشت مقام قرآن دستورالعمل برپایی کرسی‌های تلاوت ماهانه به سراسر کشور ابلاغ شده است.