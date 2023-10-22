به گزارش خبرنگار مهر، مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت شرایط جذب سرباز هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی را از میان دانش آموختگان متقاضی مشمول قانون نحوه تامین هیات علمی اعلام کرده است.

این شرایط شامل ۱. نداشتن غیبت از خدمت نظام وظیفه، ۲.فراغت از تحصیل ثبت شده در سامانه دانش آموختگان، ۳. قبولی در آزمون بورد (دارا بودن دانشنامه) و ۴. دارا بودن مهلت یکساله پس از فراغت از تحصیل است.

بر اساس اعلام مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، اختصاص سهمیه ترجیحا برای دانش آموختگان مقاطع تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ و دکتری تخصصی (Ph.D) خواهد بود.

اولویت توزیع و اعزام نیرو با مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم و دانشگاه ها/ دانشکده های مناطق مرزی است.

متقاضیان به دانشگاه های کمتر توسعه یافته، مراجعه و اعلام نیاز خود را از آن دانشگاه دریافت کنند و دانشگاه های علوم پزشکی اعلام نیاز متقاضیان را به وزارت بهداشت منعکس خواهد کرد.

تصمیم گیری نهایی در خصوص موافقت با تقاضاهای وصول شده، در کمیسیون مرتبط صورت خواهد پذیرفت.