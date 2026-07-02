بهروز افخمی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت مستندی درباره تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب عنوان کرد: نزدیک به چهل سال پیش، فیلمی ساختم به نام «حال خونین دلان» درباره افرادی که از نقاط بسیار دوردست برای شرکت در مراسم تشییع پیکر امام خمینی (ره) به ایران آمده و خودشان را به تهران رسانده بودند. در آن زمان، تمام وسایل نقلیه اشغال شده بود و افرادی که از نقاط مرزی می‌آمدند، شخصیت‌های شگفت‌انگیزی بودند که توانسته بودند خود را به تهران برسانند.

وی تصریح کرد: متعاقبا به نقاط مرزی مراجعه و برخی از این افراد که خودشان را به تهران رسانده بودند، یافتیم. برخی از آنها چنان زیرک و ماجراجو بودند که روایت‌های جالبی از نحوه رساندن خود به منطقه و حتی چگونگی عبور از موانع نقل می‌کردند. همچنین در مراسمی که سران حضور داشتند، اقدامات جالبی از سوی این افراد صورت گرفته بود و ماجراهای بسیار شنیدنی داشتند.

کارگردان «صبح اعدام» درباره ساخت مستند جدید خود توضیح داد: بر اساس همان تجربه، این بار موضوع مستند، افرادی هستند که از نقاط دوردست جهان نظیر فرانسه، آمریکا، پاکستان، آذربایجان، ترکیه و دیگر کشورها برای حضور در مراسم تشییع رهبر انقلاب می‌آیند و با دشواری‌های فراوانی مواجه‌اند، از جمله نبود پروازهای هوایی و ...

وی افزود: درحال حاضر بخشی از فیلمبرداری مستند را پیش برده‌ایم و در خیابان‌های تهران فیلمبرداری کرده‌ایم.

کارگردان فیلم «شوکران» درباره همراهی با مهمانان مراسم تشییع گفت: طرح مدنظر ما بر این است که از طریق سفارت‌ها، مراکز فرهنگی یا ارتباطات شخصی، افرادی را که قصد ورود به ایران دارند، شناسایی و تلاش کنیم از همان مبدأ، فیلم‌هایی از آنها تهیه شود. سپس در داخل ایران، آنها را همراهی و تعامل کرده و مسیر وقایع را تا مراسم تشییع پیگیری کنیم تا ببینیم چه رخدادهایی برایشان پیش می‌آید.

وی درباره پیشنهاد نام «حال خونین دلان ۲، پهلوان جهان» برای این مستند عنوان کرد: من نام پهلوان جهان را برای این مستند پیشنهاد دادم زیرا به عقیده من شهید خامنه‌ای ابتدا به عنوان پهلوان ایران مطرح بود اما اکنون به عنوان پهلوان جهان شناخته می‌شود.

افخمی درباره برنامه ریزی برای پخش این مستند اظهار کرد: این فیلم برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تهیه می‌شود و آنها باید درباره پخش آن تصمیم بگیرند اما اگر من هم پیشنهادی داشته باشم حتما به آنها اطلاع می‌دهم.

کارگردان «گاوخونی» در پایان با اشاره به اینکه اولویت این پروژه مشاهده عینی وقایع است، بیان کرد: بدون پیش‌فرض به موضوع نگاه می‌کنیم و معتقدیم که رویکرد صحیح در مستندسازی، برخورد بدون پیش‌فرض با موضوع است.