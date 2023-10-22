آغاز بازسازی اساسی استادیوم یادگار امام (ره) تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ستوده‌نژاد در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: اقدامات ورزشی شهردار تبریز موهبتی برای شهر بوده و با همت مدیریت شهری، اتفاقات مبارکی در حوزه ورزش در حال رخ دادن است.

وی با اشاره به فعالیت‌های ورزشی در استان با اشاره به برگزاری سی‌وششمین تور دورچرخه سواری بین‌المللی ایران-آذربایجان در شهریور سال‌جاری گفت: این تور یکی از رویدادهای مطلوب ورزشی بود که با مشارکت شهرداری تبریز با حضور ۱۳ تیم بین‌المللی و ۲ تیم داخل کشور به نحو احسن برگزار شد.

ستوده‌نژاد با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی در حوزه ورزش همگانی دارای رتبه نخست کشوری است، افزود: فعالیت ۵۵ پروژه ورزشی در حال احداث شهرداری اتفاقی مهم در کلان‌شهر تبریز است و احیای باشگاه ورزشی شهرداری تأثیر بسزایی در توسعه ورزش همگانی تبریز داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی با قدردانی از مدیرعامل باشگاه ورزشی شهرداری از حیث نشاط افزایی با اجرای برنامه‌های متنوع، تصریح کرد: برنامه‌های ویژه هفته تربیت بدنی امسال با نام و یاد ۲۶۴ شهید والامقام ورزشی استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه ورزش بانوان کشور ۶۴ درصد کم تحرکی وجود دارد، یادآور شد: شهرداری می‌تواند با ترویج و توسعه ورزش در بین بانوان، برنامه‌های مطلوبی اجرا کند.

ستوده‌نژاد از آغاز بازسازی اساسی استادیوم یادگار امام (ره) خبر داد و گفت: شهرداری تبریز اقدامات عمرانی متعددی در ساماندهی مسیرهای منتهی به استادیوم انجام داده است.

وی همچنین در خصوص تحویل این استادیوم به شهرداری تبریز، خاطرنشان کرد: درخواست تحویل استادیوم به وزیر ورزش و جوانان ارائه شده و منتظر نتیجه آن هستیم.