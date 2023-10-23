انجام ۳ ماموریت ویژه پلیسی در استان سمنان/ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از یگان‌های انتظامی شرق استان سمنان ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته سه مأموریت ویژه پلیسی در گرمسار، دامغان و شهمیرزاد به انجام رسید، ابراز داشت: در این مأموریت‌ها سه نفر دستگیر و روانه زندان شدند.

وی ضمن بیان اینکه با همت پلیس دو باب ساختمان غیرمجاز در اراضی زراعی و کشاورزی شهمیرزاد تخریب شد، افزود: این ساختمان‌ها به صورت غیرقانونی در این اراضی ساخته شده بودند که در این راستا پلیس با هرگونه تعرض به اراضی ملی و کشاورزی به طور جد برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه مأموران انتظامی به یک خودرو تریلی ولوو در محور سمنان_دامغان مشکوک شدند، ابراز داشت: در بازرسی از این خودرو ۵۳۶ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

موقوفه‌ای ضمن بیان اینکه این محموله فاقد مدارک گمرکی و بدون مجوز از پایتخت به سمت یکی از استان‌های شمال شرقی کشور بارگیری شده بود، تصریح کرد: هر دو سرنشین این تریلی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی ضمن بیان اینکه سارق معتاد احشام گرمسار به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خارج استان حوالی شهرستان‌های تهران دستگیر شد، افزود: این متهم به انجام هفت فقره سرقت احشام با انگیزه تهیه پول مواد مخدر اعتراف کرد.