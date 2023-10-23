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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

نشست علمی نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین برگزار می شود

نشست علمی نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین برگزار می شود

نشست علمی با موضوع «نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین» به همت مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی با موضوع «نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین» به همت مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور برگزار می‌شود.

این نشست با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسن رستگار پناه ریاست مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی نیشابوری مدیر کل بین المللی تبلیغ سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، محمد حسن پور مدیر کل آموزش معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حمید فعلی حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این نشست، حجت الاسلام علیرضا کاظمی، مدیر هسته حکمرانی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری است.

نشست علمی با موضوع «نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین» سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ به صورت حضوری در سالن جلسات وزارت کشور به نشانی خیابان شهید دکتر فاطمی، قبل از میدان جهاد، ساختمان وزارت کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5919208
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      38 17
      پاسخ
      یا این مسئولانمان واقعا هنوزخطرمهاجرین ومضراتی که برای جوانان وقشرکارگروخانوادهای آنها را لمس ودرک نکرده اند ویا نمی خواهندمشکلات جوانان وملت ایران رادرک کنند....
    • DE ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      43 15
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      بابا چه هم اندیشی بیرونشان کنید قانونی وغیر قانونی روستاهای جنوب تهران اشرف اباد کویر اباد مجید اباد راهمه افغانیها هستند خالی ازسکنه ایرانی هست ما هشدارها رادادیم
      • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        10 12
        خودت‌مهاجری‌داره‌ازاوجا‌‌هشدارمیدی‌‌این‌تصمیم‌دولت.هستش
    • نیلو ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      8 13
      پاسخ
      کلیه ی اتباع افغانی بفرستید کشورشون هم دولت دارند وهم پولشون ارزش داره بجای این جلسات برای این بیگانگان حقابه مردم سیستان وبلوچستان ازشون بگیرید چهل وچهارسال درایران بودند حالا تشریف ببرند کشورشون..‌‌
    • IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      5 6
      پاسخ
      اگر دلسوز این مملکت هستید اگر غیرتی دارید اگر واقعاً به فکر آینده این مردم هستید این افغان‌ها را از این مملکت بیرون کنید قبل از اینکه آنها شما را بیرون کنند

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