نشست علمی نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی با موضوع «نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین» به همت مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور برگزار می‌شود.

این نشست با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسن رستگار پناه ریاست مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی نیشابوری مدیر کل بین المللی تبلیغ سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، محمد حسن پور مدیر کل آموزش معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حمید فعلی حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این نشست، حجت الاسلام علیرضا کاظمی، مدیر هسته حکمرانی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری است.

نشست علمی با موضوع «نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین» سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ به صورت حضوری در سالن جلسات وزارت کشور به نشانی خیابان شهید دکتر فاطمی، قبل از میدان جهاد، ساختمان وزارت کشور برگزار خواهد شد.