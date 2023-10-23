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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

مسئول شبکه لرزه نگاری کرمانشاه خبر داد؛

برنامه‌ریزی برای راه اندازی ۷ ایستگاه لرزه‌نگار در کرمانشاه

برنامه‌ریزی برای راه اندازی ۷ ایستگاه لرزه‌نگار در کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول شبکه لرزه نگاری کرمانشاه با اشاره زلزله خیز بودن کرمانشاه از برنامه ریزی برای راه اندازی ۷ ایستگاه لرزه نگار در کرمانشاه تا سال آینده خبر داد.

فرهاد فروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به اینکه استان کرمانشاه گسل‌ها فعال و نقاط زلزله خیزی دارد، اظهار کرد: گسل عهد حاضر زاگرس مهمترین بخش زلزله خیزی است که در استان کرمانشاه و اطراف شهرستان صحنه واقع شده که در طول سال شاهد لرزه‌های بسیاری از آن هستیم.

وی افزود: کرمانشاه به دلیل موقعیتی که در چین خوردگی‌های زاگرس دارد زمین بزرگترین زمین لرزه خود را به بزرگی ۹.۶ ریشتر در شهرستان سرپل ذهاب تجربه کرده است.

مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه هم اکنون ۱۳ ایستگاه لرزه نگار در استان کرمانشاه وجود دارد، تصریح کرد: با این وجود نیازمند افزایش ایستگاه‌ها بوده تا پوشش کامل‌تری از مناطق زلزله خیز داشته باشیم.

فروزی ادامه داد: بر اساس نیاز استان کرمانشاه به ایستگاه‌های لرزه نگار در سال گذشته برای راه اندازی ایستگاه‌های دیگر با حمایت‌های انجام شده از سوی استانداری تجهیزات مورد نیاز خریداری شد و هم اکنون در مرحله تست و سنجش قرار دارند.

وی بیان کرد: بر اساس نیاز سنجی‌های انجام شده راه اندازی هفت ایستگاه لرزه نگاری در دستور کار قرار گرفته که امید است پس از انجام اقدامات لازم تا سال آینده راه اندازی و به مجموع ایستگاه‌ها به ۲۰ ایستگاه افزایش یابد.

مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه عنوان کرد: در اطراف شهرستان قصرشیرین گسل مشترک ایران و عراق و بین منطقه گهواره و گیلانغرب نیز گسل‌های فعالی وجود دارد که با فعالیت گاه و بی گاه خود تاکنون زلزله خسارت باری نداشته‌اند.

فروزی در پایان عنوان یادآور شد: گسل صحنه خطرناک‌ترین گسل ناحیه زاگرس بوده که در هفت سال گذشته فعالیت جدی نداشته اما در آینده امکان بروز زمین لرزه‌های بزرگ‌تر وجود خواهد داشت.

کد مطلب 5919312

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      چرا تو مشهد نمیزارن اینجا هم لرزش داره گسل داره حتما باید خراب کنه لطفا رسیدگی کنید

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