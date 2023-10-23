ظرفیت دانشگاه فرهنگیان باید سالانه ۲۵ درصد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه اول آبان ماه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در نشست غیرعلنی روز گذشته مجلس که برای بررسی کمبود معلم کشور برگزار شد، این موضوع مطرح شد که کشور بیش از ۱۰۰ هزار معلم کم دارد و سالانه ۳۵ هزار نفر از معلمان هم بازنشسته می‌شوند.

وی بیان کرد: الان برای حل کمبود معلم به سراغ راهکارهایی از جمله جذب از طریق ماده ۲۸ و تمدید مدت همکاری با بازنشستگان رفتیم که کارهای خوبی است. با وجود این، باید امکاناتی را هم به صورت موقت فراهم کنیم تا سالانه ۲۵ درصد به ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان اضافه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر افزایش ظرفیت دانشگاه‌های فرهنگیان را در برنامه توسعه نیاوریم، مشکل آموزش و پرورش ادامه پیدا می‌کند. قطعاً این موضوع بار مالی هم ندارد.

به گزارش مهر، مجلس شورای اسلامی امروز در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هر سال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.