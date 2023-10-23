نخستین پایگاه اورژانس بانوان در لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نخستین پایگاه اورژانس بانوان در سطح استان لرستان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به‌منظور رسیدگی فوری به وضعیت بانوان با شرایط خاص مثل مادران بارداری که نیازمند حضور یک خانم بر بالین آنها و ارجاع بانوان به مراکز درمانی هستند، افتتاح شد.

بهرام دلفان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه برای اولین‌بار این توفیق در استان حاصل شده است، اظهار داشت: برای شروع به کار پایگاه اورژانس بانوان در سطح استان لرستان، فعلاً این پایگاه با حضور هشت نفر افتتاح و راه‌اندازی شد و در صورت اخذ مجوزهای لازم در آینده، قطعاً شاهد افزایش نیروی انسانی برای پایگاه اورژانس بانوان نیز خواهیم بود.

وی افزود: با راه‌اندازی پد و اورژانس هوایی در شهرستان خرم‌آباد و افتتاح پایگاه اورژانس بانوان، شاهد خدمات باکیفیت بیشتری در مرکز فوریت‌های پزشکی استان خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عملکرد مرکز فوریت‌های پزشکی استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این دوره تحولات مثبتی رخ‌داده است و این اتفاق خوب حاصل زحمات مدیر و پرسنل این مرکز است.