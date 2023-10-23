به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد در نشست شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری آموزش پزشکی گفت: پروژه‌های عملیاتی و قابل اجرا دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای ارتقا بهره وری ساماندهی شود و نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها در زمینه جذب اعضای هیأت علمی و ارائه تسهیلات به آنها مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: کارگروه‌های مشارکت کننده در اجرای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری به همه ابعاد آموزش پزشکی توجه کنند و طرح‌های عملیاتی خود را در راستای افزایش بهره وری ارائه دهند تا از حمایت وزارت بهداشت برخوردار شوند.

وی افزود: مصادیق بهره وری در بخش‌های مختلف مشخص است که از آن جمله می‌توان به تفویض مسئولیت برگزاری آزمون‌های ارتقای دستیاران پزشکی و گواهینامه و دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی به کلان‌مناطق آمایشی علوم پزشکی اشاره کرد.

باقری فرد بر اجرای عملیاتی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و افزود: ساختارها را نباید پیچیده کرد و با بررسی وضعیت موجود در مسیر تحقق اهداف تعیین شده و افزایش بهره وری تلاش شود.