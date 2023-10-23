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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد:

دانشگاه‌ها پروژه‌های عملیاتی برای افزایش بهره‌وری ارائه دهند

دانشگاه‌ها پروژه‌های عملیاتی برای افزایش بهره‌وری ارائه دهند

معاون آموزشی وزارت بهداشت بر ارائه برنامه‌های عملیاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای ارتقای بهره وری تاکید کرد و گفت: از برنامه‌هایی که قابلیت اجرا دارند، حمایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد در نشست شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری آموزش پزشکی گفت: پروژه‌های عملیاتی و قابل اجرا دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای ارتقا بهره وری ساماندهی شود و نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها در زمینه جذب اعضای هیأت علمی و ارائه تسهیلات به آنها مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: کارگروه‌های مشارکت کننده در اجرای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری به همه ابعاد آموزش پزشکی توجه کنند و طرح‌های عملیاتی خود را در راستای افزایش بهره وری ارائه دهند تا از حمایت وزارت بهداشت برخوردار شوند.

وی افزود: مصادیق بهره وری در بخش‌های مختلف مشخص است که از آن جمله می‌توان به تفویض مسئولیت برگزاری آزمون‌های ارتقای دستیاران پزشکی و گواهینامه و دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی به کلان‌مناطق آمایشی علوم پزشکی اشاره کرد.

باقری فرد بر اجرای عملیاتی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و افزود: ساختارها را نباید پیچیده کرد و با بررسی وضعیت موجود در مسیر تحقق اهداف تعیین شده و افزایش بهره وری تلاش شود.

کد مطلب 5919378

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