بررسی واگذاری ماموریت ادغام اعتبار بخشی آموزشی و درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دهمین نشست شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت و نمایندگان کارگروه‌های کلان مناطق ۱۰ گانه، شنبه ۲۹ مهرماه برگزار شد.

در این نشست، دکتر غلامرضا حسن زاده، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و نایب رئیس شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی، گزارشی از روند اجرا و پیشرفت این برنامه در سطح کلان مناطق ده گانه دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه کرد.

معرفی جشنواره شیخ الرییس، بررسی چالش‌ها و ارائه‌های راهکارهای تعالی، ضرورت همگرایی و واگذاری مأموریت ادغام اعتبار بخشی آموزشی و درمانی، بحث رزومه اجتماعی، آئین نامه تشکیل دبیرخانه دانشگاه پاسخگو و جامعه نگر، تأمین و تخصیص بودجه برای اجرای بهینه برنامه، ایجاد شبکه دبیران کارگروه‌های دانشگاهی و اجرای برنامه نسخه نویسی اجتماعی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این نشست بود.