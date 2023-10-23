مخبر در نشست کشورهای عضو شانگهای شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور، اعلام کرد: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در بیست و دومین نشست نخست وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک قرقیزستان شرکت می‌کند.

وی افزود: این نخستین جلسه حضوری نخست وزیران کشورهای عضو پس از شیوع جهانی کرونا است و اولین نشست رسمی پیمان شانگهای به شمار می‌آید که ایران پس از اتمام فرایند عضویت رسمی در آن شرکت می‌کند.

جمشیدی با اشاره به برگزاری این نشست در روز پنجشنبه چهارم آبان (۲۶ اکتبر) در شهر بیشکک قرقیزستان، تصریح کرد: تصویب دستور جلسات و برنامه نشست شورای سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین همفکری درباره اقدامات لازم برای عمیق‌تر کردن همکاری بین اعضای سازمان در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تحت شرایط جدید از جمله اهداف برگزاری این نشست عنوان شده است.