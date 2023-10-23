صورت‌ مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی منتشر می شود/ شناسایی ۴۵۰ شرکت دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوروزیان معاون دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس صورت‌های مالی، ۴۵۰ شرکت دولتی را شناسایی کردیم که بر اساس سهم دولت در آنها، دولتی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال بر اساس قانون و تاکید وزیر اقتصاد افزود: تعداد صورت‌های مالی که امسال منتشر خواهد شد، تقریباً دو برابر سال گذشته خواهد بود.

نوروزیان درباره تعداد صورت‌های مالی آماده انتشار شرکت‌های دولتی اعلام کرد: فعلاً حدود هزار صورت مالی برای انتشار آماده است.

معاون دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره آئین نامه پرداخت پاداش هیأت مدیره شرکت‌های دولتی بر اساس میزان بهره‌وری توضیح داد: در خصوص بحث بهره وری که از سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه آمد تفاوت‌هایی بین شرکت‌ها وجود دارد که مقایسه شرکت‌ها و امتیاز بندی را سخت می‌کند البته امسال نقطه عطفی در این محاسبه صورت گرفته که موجب می‌شود بررسی دقیق و شناخت بیشتری شکل گیرد.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی درباره اینکه آیا شرکت‌هایی بوده‌اند که بر اساس میزان بهره‌وری پایین از پاداش محروم شده باشند؟ گفت: ما در مجموعه خودمان آماری را نداشتیم که شرکتی پاداش نگرفته باشد اما باید از سازمان برنامه و بودجه سوال شود و آمار دقیقی نداریم.