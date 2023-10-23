دلایل عدم تحقق درآمدهای بودجه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور امروز در مراسم روز ملی مرکز آمار در جمع خبرنگاران درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری اظهار کرد: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده فاصله داریم. علت این مساله، بیش برآوردی‌هایی است که در بودجه ۱۴۰۲ اتفاق افتاده بود و امروز باید با رویکرد تخصیص بودجه به مدیریت بپردازیم.

منظور ادامه‌داد: یکی از آن بیش برآوردی‌ها در حوزه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۳ تلاش می‌کنیم منابع و هزینه‌ها را واقع‌گرایانه تعیین کنیم، به گونه‌ای که انطباق بالایی بین مصارف و منابع اتفاق بیفتد.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: یکی از دلایلی که منابع پیش‌بینی شده در بودجه امسال تحقق نیافته، درآمدهای نفتی، همچنین درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌ها و مولدسازی دارایی‌ها است.

تحقق کمتر از ۱۰ همت واگذاری دارایی‌های مازاد

وی با اشاره به پیش‌بینی رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی مولدسازی دارایی‌ها، گفت: گرچه مولدسازی را امسال با جدیت دنبال می‌کنیم و هیأت ویژه‌ای در دولت، قوه قضائیه و مجلس هر هفته در این زمینه تشکیل جلسه می‌دهد، اما چسبندگی در واگذاری دارایی‌های مازاد در دستگاه‌ها وجود دارد که توفیق ما این زمینه به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه نخست امسال رسانده و همین مساله یکی از دلایل عدم تحقق درآمدهای بودجه است.

منظور اظهار کرد: اکنون به انتهای واگذاری دارایی‌های دولت رسیدیم و بخشی از واگذاری‌ها در عمل انجام شده است و به همین جهت در هفت ماهه امسال کمتر از ۲۵ درصد از درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از این محل محقق شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۳ تلاش می‌کنیم منابع و هزینه‌ها را واقع‌گرایانه تعیین کنیم، به گونه‌ای که انطباق بالایی بین مصارف و منابع اتفاق بیافتد.

وی تاکید کرد: اگر تقارن و نزدیکی بین منابع و مصارف نباشد باعث گلایه‌مندی دستگاه‌ها می‌شود. از سوی دیگر باعث عدم تحقق وعده‌های ما می‌شود و امیدوار هستیم با تعامل با مجلس شورای اسلامی بتوانیم بودجه واقع‌گرایانه برای ۱۴۰۳ تنظیم کنیم.

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: پرداخت به ذینفع نهایی را با جدیت دنبال می‌کنیم، نمونه‌ای از آن را در چند دستگاه اجرا و موانع را شناسایی کرده‌ایم.

بودجه سال آینده بر اساس برنامه هفتم نوشته می‌شود

وی همچنین بیان کرد: با توجه به نهایی شدن برنامه هفتم در مجلس، تلاش می‌کنیم بودجه سال بعد با رویکردهای برنامه هفتم نهایی شود. امروز پیش نویس بودجه آماده شده و در دولت ارائه خواهد شد. بعد از رسیدگی به برنامه هفتم در مجلس، مرحله نخست بودجه ۱۴۰۳ به مجلس تقدیم می‌شود.

منظور به آمار اشتغال هم اشاره کرد و افزود: آمار اشتغال تابستان نشان می‌دهد در نرخ بیکاری به دامنه هفت تا هشت درصد نزدیک شدیم و این کاهش نرخ بیکاری نشان می‌دهد فضای کسب و کار در کشور در حال بهبود است و تلاش داریم به طرف نرخ بیکاری طبیعی حرکت کنیم. البته نرخ بیکاری جوانان مهمترین دغدغه ما است و تدابیری در شورای عالی اشتغال و دولت داریم.

وی گفت: براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال ۷.۸ درصد بود و انتظار داریم در تابستان هم اتفاق مشابهی افتاده باشد و تا دو ماه آینده اطلاعات حساب‌های ملی در فصل تابستان نیز منتشر خواهد شد.