به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی استاد حوزه علمیه در مسجد حضرت امیر سخنرانی کرد و گفت: در درگاه پروردگار چیزی با عنوان گناه صغیره وجود ندارد و اگر گناهان به دو صورت گناه کبیره و صغیره تقسیم می‌شود از ناحیه پروردگار نیست بلکه این تقسیم بندی از ناحیه انسان است.

وی افزود: از ناحیه انسان، گناه اگر عمومی شود و قبح آن ریخته و یا تکرار شود گناه صغیره نام دارد؛ گناه وقتی عمومی شد قبح خودش را از دست می‌دهد و حرمت آن دیده نمی‌شود.برای مثال وقتی در جامعه دروغ گفتن به راحتی انجام می‌شود دلیلش این است که ارزش گناه از دست رفته و قبح آن ریخته شده است.

علوی تهرانی با اشاره به اینکه پنج عامل سبب می‌شود که گناه از کبیره به صغیره تبدیل شود گفت: آن پنج عامل شامل اصرار بر گناه، بی اهمیت شمردن گناه، شاد شدن به گناه، اظهار گناه و بنیانگذاری یک گناه در جامعه است. مهمترین بخش گناه اثر آن است چرا که هر گناهی دارای اثر بوده است.

این استاد حوزه علمیه افزود: خداوند می‌فرماید من نسبت به بخشش گناه دو اسم خودم را در کنار هم ذکر می‌کنم نخست بحث توبه است که من تواب هستم و دیگر بحث غفران است. قرآن کریم می‌فرماید نسبت به عمل گناه توبه کنید؛ دومین بخش بخشش گناه مربوط به غفاریت خداوند می‌شود. به واسطه توبه گناه از بین می‌رود و به واسطه غفاریت پروردگار اثر گناه از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه توبه باید رویه زندگی انسان را تغییر دهد گفت: انسان بعد از توبه باید بستر گناه را جمع کند. این تغییرات سبب می‌شود غفران الهی شامل انسان شود. گناه نعمت را از بین می‌برد و باعث می‌شود انسان فیض الهی را از دست بدهد. پروردگار انسان را مسلح کرد تا بتواند خوب را از بد تشخیص دهد. انسان به اندازه‌ای که می‌داند باید عمل کند و عمل صالح انجام دهد.

علوی تهرانی با بیان اینکه اسلام دین کیفیت است نه کمیت ادامه داد: برای مثال اخلاص در نماز مهم است و کمیت آن مهم نیست. غیبت، تهمت، ربا و… باعث می‌شود انسان نتواند عمل صالح انجام دهد و چنین فردی هیچ رغبتی ندارد که دستورات الهی را به جای آورد اما همین نوع انسان‌ها خواسته‌های خودشان را با تمام وجود اجابت می‌کنند.

این استاد حوزه علمیه در پایان بیان کرد: یکی از اعمال که باعث غفران می‌شود این است که نعمت‌های الهی را یادآور کنند و این نعمت‌ها را به مردم نیز متذکر شوند. یکی از آداب اجابت دعا متذکر شدن نعمت الهی است لازمه این کار شناخت نعمت‌های الهی است.