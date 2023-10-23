به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مداح ظهر دوشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه فعالیتهای قرآنی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرحهای مهمی را در دست اجرا داریم.
وی با اشاره به برگزاری چهل و ششمین دوره مسابقات قرآنی در بوشهر اضافه کرد: مرحله استانی بخش معارفی چهل و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم استان بوشهر در رشتههای معارف قرآن کریم معارف نهجالبلاغه و معارف صحیفه سجادیه با حضور تعداد ۳۱ شرکت کننده آقا و خانم، راه یافته از مرحله شهرستانی برگزار شد.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر بیان کرد: ضمن راهیابی نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله کشوری با استانهای دیگر به رقابت خواهند پرداخت.
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