به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله طلایی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه گفت: با توجه به در پیش بودن اولین سالگرد حادثه تروریستی حمله به حرم مطهر شاهچراغ (ع) که منجر به شهادت ۱۳ نفر از هموطنانمان و مصدوم شدن بیش از ۲۰ نفر دیگر شد برنامه‌های مختلفی با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اداری گوناگون، از چهارم آبان در شیراز و استان فارس برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات آستان احمدی و محمدی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر زنده نگاه داشتن این رویداد گفت: غبارروبی گلزار شهدای حرم از ساعت ۱۶ بعدازظهر و همزمان با وقوع این حادثه، ویژه برنامه هیأت دخترانه ویژه سالگرد شهدا و تبیین حادثه حرم در بوستان کودک، ویژه برنامه کودکانه همراه با روایتگری در خصوص این واقعه، سخنرانی حجت‌الاسلام پناهیان، سخنرانی زینب سلیمانی، سخنرانی حجت‌الاسلام علیرضا حدائق، سخنرانی سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس در میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از جمله برنامه‌های پیش بینی شده است.

وی افزود: سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین کاویانی در شاهچراغ (ع)، اجرای سرود شهرستان آباده، مرثیه‌خوانی حاج سعید و محمدحسین حدادیان، برپایی موکب حرم احمد بن موسی (ع)، برپایی میز مشاوره و پاسخ به شبهات دینی، سیاسی و شرعی و ویژه برنامه کودکان و تجمع دانش آموزی از دیگر برنامه‌هایی است که به همین مناسبت برگزار می‌شود.

وی گفت: برگزاری مراسم مختلف ختم کامل قرآن، قرائت زیارت عاشورا و برگزاری محافل سراسری انس با قرآن کریم به‌ویژه در حرم شاهچراغ و در منزل شهدای حرم، سرودخوانی قرآنی کودکان، برپایی کرسی تلاوت قرآن و همخوانی قرآنی دانش‌آموزان در قالب طرح شهید سلیمانی، اجرای جشنواره شهود قدسی و شعر باران توسط جهاد دانشگاهی فارس، قرائت دعای ندبه در حرم احمد بن موسی (ع)،دوره بازخوانی و تفسیر المیزان و نشست‌های تخصصی بانوان از جمله صحیفه خوانی نیز به مناسبت گرامیداشت شهدای شاهچراغ برگزار می‌شود.