کیفیت هوای جنوب استان بوشهر در وضعیت ناسالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی شاخص آنلاین کیفیت هوا در استان بوشهر نشان می‌دهد که شاخص غلظت آلاینده‌ها در شهرستان کنگان ۱۰۲، در شهرستان عسلویه ۱۳۵، در دشتستان ۸۸، در دشتی، ۸۷، در بوشهر ۶۰ و در دیلم ۶۶ است.

بر این اساس کیفیت هوای عسلویه و کنگان در جنوب استان بوشهر به عنوان میزبانان پارس جنوبی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین وضعیت کیفیت هوای شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، دشتی و دیلم در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

شاخص صفر تا ۵۰ به معنی هوای پاک و سالم است، شاخص ۵۱ تا ۱۰۰ به معنی وضعیت قابل قبول است و شاخص ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و شاخص ۱۵۱ تا ۲۰۰ وضعیت ناسالم و شاخص ۲۰۱ تا ۳۰۰ وضعیت بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ وضعیت خطرناک است.

در وضعیت قابل قبول افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در وضعیت ناسالم افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در وضعیت بسیار ناسالم افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و در وضعیت خطرناک افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.