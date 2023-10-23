به گزارش خبرنگار مهر هانگژو، در رقابت های پرتاب دیسک چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی امروز دوشنبه در رقابت کلاس ادغامی F۵۱-۵۲-۵۳ ، علیرضا مختاری ، اسدالله عظیمی و رشید مسجدی مدال‌های طلا و نقره و برنز را کسب کردند.

علیرضا مختاری پس از کسب مدال طلای این دوره از بازیها گفت: افتخار می کنم که به عنوان یک ایرانی و به خصوص یک اصفهانی توانستیم به ایران موفقیت برسم و پرچم ایران را به اهتزاز در بیاورم. قطعا بدون حمایت فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک این موفقیت به دست نمی آمد.

اسدالله عظیمی که مدال نقره را به خود اختصاص داد در این مورد گفت: برای رسیدن به این موفقیت سختی های زیادی کشیدیم و همه کمک کردند تا نام و پرچم ایران سربلند و سرافراز باشد. از آنهایی که ما را مورد حمایت قرار دادند تشکر می کنم.

رشید مسجدی نیز که مدال برنز را از آن خود کرد تا سکوی این ماده کاملا ایرانی باشد، گفت: خدا را شاکر هستم که کمک کرد تا روز ماندگاری برای پارادوومیدانی ایران رقم بخورد و یک سکوی کاملا ایرانی را شاهد باشیم. از همه کسانی که حمایت کردند تشکر و قدردانی می کنم.