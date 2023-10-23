به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات برگزاری امتحان میان‌ترم و پایان‌ترم دانشجویان رشته‌های مهندسی در راستای تحقق ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

جزئیات امتحان میان‌ترم و پایان‌ترم ساختمان‌های داده

در راستای تحقق اقدام ردیف ۲ بسته کاری ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی سند تحول و تعالی دانشگاه مبنی بر پایش و ارزیابی کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی، راه‌اندازی سامانه کلاس استاندارد تکمیلی برنامه‌ریزی درسی (کاتب)، برگزاری متمرکز آزمون میان‌ترم و پایان نیمسال اول ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ درس ساختمان‌های داده رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی پیوسته واحدهای تابعه آن استان در دستورکار قرار گرفته است.

عنوان درس رشته تاریخ و ساعت امتحان میان‌ترم تاریخ و ساعت امتحان پایان‌ترم ساختمان‌های داده مهندسی کامپیوتر ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ عصر صبح یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

جزئیات امتحان میان‌ترم و پایان‌ترم فیزیک ۲

در راستای تحقق اقدام ردیف ۲ بسته کاری ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی سند تحول و تعالی دانشگاه مبنی بر پایش و ارزیابی کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی، راه‌اندازی سامانه کلاس استاندارد تکمیلی برنامه‌ریزی درسی (کاتب)، برگزاری متمرکز آزمون میان‌ترم و پایان نیمسال اول ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ درس فیزیک ۲ رشته‌های مهندسی برق ـ مهندسی کامپیوتر- مهندسی پزشکی - مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی پیوسته واحدهای تابعه آن استان در دستورکار قرار گرفته است.

عنوان درس رشته تاریخ و ساعت امتحان میان‌ترم تاریخ و ساعت امتحان پایان‌ترم فیزیک ۲ رشته‌های مهندسی برق ـ مهندسی کامپیوتر- مهندسی پزشکی - مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ عصر صبح یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

جزئیات امتحان میان‌ترم و پایان‌ترم ریاضی ۲

در راستای تحقق اقدام ردیف ۲ بسته کاری ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی سند تحول و تعالی دانشگاه مبنی بر پایش و ارزیابی کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی، راه‌اندازی سامانه کلاس استاندارد تکمیلی برنامه‌ریزی درسی (کاتب)، برگزاری متمرکز آزمون میان‌ترم و پایان نیمسال اول ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ درس ریاضی عمومی ۲ رشته‌های مهندسی برق ـ مهندسی کامپیوتر- مهندسی پزشکی - مهندسی مکانیک - مهندسی صنایع ـ مهندسی عمران در مقطع کارشناسی پیوسته واحدهای تابعه آن استان در دستورکار قرار گرفته است.

عنوان درس رشته تاریخ و ساعت امتحان میان‌ترم تاریخ و ساعت امتحان پایان‌ترم ریاضی ۲ رشته‌های مهندسی برق ـ مهندسی کامپیوتر- مهندسی پزشکی - مهندسی مکانیک - مهندسی صنایع ـ مهندسی عمران ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

رعایت موارد زیر الزامی است:

۱. اطلاع‌رسانی به دانشجویان رشته مذکور درباره برگزاری آزمون متمرکز در اسرع‌وقت صورت پذیرد.

۲. شیوه برگزاری امتحان به صورت حضوری در محل واحد دانشگاهی دانشجویان خواهد بود.

۳. تغییر تاریخ برگزاری امتحان در سامانه آموزشیار مطابق جدول فوق انجام و اطلاع‌رسانی لازم به دانشجویان صورت پذیرد.

۴. سوالات امتحانی توسط معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی طراحی و در اختیار استان برای اجرا قرار خواهد گرفت و برگه‌های امتحانی توسط استادان منتخب در استان به صورت متمرکز تصحیح خواهند شد.

۵. بارم امتحان پایان نیمسال از ۱۴ نمره بوده و ۶ نمره باقیمانده از فعالیت‌های مستمر دانشجویان شامل میان ترم، کوییز، حل تمرین و... است و ثبت نمرات پایان نیمسال در آموزشیار پس از اعلام این حوزه توسط مدرسین مربوطه صورت می‌پذیرد.

۶. به‌منظور رعایت عدالت آموزشی، تولید محتوای این درس مطابق با سرفصل مصوب صورت گرفته و در سامانه کاتب به آدرس: https://kateb.iau.ir موجود است و در این باره لازم است استادان مطابق سرفصل مصوب دوره نسبت به تدریس درس اقدام کنند.

۷. لازم است به منظور بهره‌مندی دانشجویان و استادان از محتوای آموزشی و شیوه برگزاری متمرکز این آزمون، اطلاع‌رسانی‌های لازم به آنان صورت پذیرد.