وام ازدواج به موقع پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر کوچکی نژاد نماینده رشت به رئیس جمهور؛ در خصوص ضرورت حمایت صندوق محیط زیست از نوسازی تاکسیرانی.

تذکر میرتاج الدینی نماینده تبریز به وزیر جهاد کشاورزی؛ در خصوص لزوم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارشناسان ناظر جهاد کشاورزی.

تذکر دنیامالی نماینده بندر انزلی به وزیر صمت؛ در خصوص لزوم تسریع در لغو مجوز واردات برنج با توجه به مشکلات کشاورزان برای فروش محصول برنج.

تذکر حسین پور نماینده پیرانشهر به وزرای آموزش و پرورش و اقتصاد؛ در خصوص لزوم پیگیری کمبود فضای آموزشی و رسیدگی به وضعیت نامطلوب و نابسامان بانک کشاورزی.

تذکر علیزاده نماینده دامغان به رئیس جمهور؛ در خصوص ضرورت تسریع در پرداخت طلب گندمکاران.

تذکر محبی نجم آبادی به همراه ۴۲ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم پیگیری امهال وام‌های مربوط به دامداران.

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به همراه ۲۵ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم تدبیر در اعلام اخبار مربوط به بازنشستگان.

تذکر حسن نوروزی به همراه ۱۳ نفر از نمایندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: لزوم جلوگیری از حضور طرفداران اغتشاشگران در رسانه ملی.

تذکر مهدی عسگری به همراه ۲۶ نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: لزوم توقف تفویض اختیارات استانداران جهت افزایش قیمت نان.

تذکر علی علی زاده به همراه ۳۳ نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: لزوم تسریع در پرداخت طلب گندمکاران.

تذکر علی حدادی به همراه ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: لزوم پرداخت به موقع و آسان وام ازدواج با توجه به قانون جوانی جمعیت.

تذکر علی حدادی به همراه ۱۸ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی: ضرورت تنظیم بازار برنج.

تذکر احمد دنیامالی به همراه ۲۹ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی: ضرورت رعایت تناسب هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده برنج با قیمت خرید تضمینی برنج اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی.

تذکر محمدرضا احمدی به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی: ضرورت خرید تضمینی برنج کشاورزان شمال کشور.

تذکر رسول فرخی میکال به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم تسریع در پرداخت مطالبات چایکاران و خرید تضمینی برنج.

تذکر حسین محمد صالحی دارانی به رئیس جمهور: ضرورت ترمیم حقوق و مزایای نیروی انتظامی.

تذکر جعفر قادری به همراه ۳۸ نفر از نمایندگان به وزیر نفت: ضرورت پاسخگویی در خصوص دلایل طولانی مدت صف‌های بنزین.

تذکر مجتبی بخشی‌پور به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم.

تذکر مجتبی بخشی‌پور به وزیر نیرو: لزوم بازنگری در قطع برق چاه‌های کشاورزی و رسیدگی به خسارت کشاورزان.

تذکر بهزاد رحیمی به رئیس جمهور: مطالبات گندم کشاورزان.

تذکر احسان ارکانی به همراه ۳۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور: لزوم جبران خسارات متعدد ناشی از قطعی مکرر و روزانه برق چاه‌های آب کشور.

تذکر روح‌اله ایزدخواه به وزیر آموزش و پرورش: لزوم بررسی گزارش‌های منتشر شده از اجاره برخی از مدارس دولتی تهران به دانشگاه علمی کاربردی و مدارس غیردولتی.