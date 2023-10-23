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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۵

دادستان همدان خبر داد؛

معدوم سازی بیش از ۴ هزار بطری مشروبات الکلی

معدوم سازی بیش از ۴ هزار بطری مشروبات الکلی

همدان- دادستان همدان از معدوم سازی ۴ هزار و ۴۲۹ بطری مشروبات الکلی خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، حکم معدوم سازی ۴ هزار و ۴۲۹ بطری مشروبات الکلی خارجی صادر شد.

وی عنوان کرد: این تعداد مشروبات الکلی مربوط به سه پرونده مختلف است که با پیگیری‌ها و تلاش مأموران فراجا کشف و ضبط شده است.

دادستان همدان تأکید کرد: برای مبارزه با این جرم، نیاز است تا نیروی انتظامی به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه، طرح‌های گسترده‌تری اجرایی کند و متولیان فرهنگی هم سطح آگاهی عموم مردم را نسبت به حرام و مضر بودن مشروبات الکلی ارتقا دهند.

کد مطلب 5919851

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