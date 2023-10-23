ملت فلسطین ذره ای از مقاومت احساس پشیمانی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد رهدار، در همایش تاملی بر حماسه شگفت انگیز فلسطین که عصر دوشنبه در سالن همایش کوثر اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار داشت: امروز مردم فلسطین با وجود همه سختی هایی که با آن مواجه هستند، اما احساس پشیمانی در چهره آنان دیده نمی شود.

رهدار گفت: این ویژگی برای یک ملت آسان حاصل نمی شود و ۷۵ سال است که هزاران نفر از مردم فلسطین برای بدست آوردن این روحیه شهید دادند و زیر ظلم و ستم بوده اند.

وی افزود: انسان جدید فلسطین ویژگی های خاصی دارد و این ملت روزگاری با سنگ در برابر تانک ایستادگی می کردند و امروز نیز با وجود حملات سنگین هوایی، هیچ عزمی برای خروج از مرزها دیده نمی شود.

وی با بیان اینکه ساعات زیادی از روز در غزه شاهد بمباران هستیم و نصف بمب اتم در این منطقه ریخته شده است افزود: در روزگاری گردان های عزالدین قسام در میدان حضور داشتند و امروز کودکان و زنان و همه ملت فلسطین در حال نواختن سمفونی مقاومت هستند.

مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم، با بیان اینکه امروز مسئله اول فلسطین، مقاومت است افزود: این امر از برکات جنگ است و در روایت داریم شهادت برای یک سرزمین آگاهی می آورد و امروز ملت فلسطین ملتی بصیر است و در محاصره تمام عیار دشمنان فریب دشمن را نمی‌خورد و وعده های مختلف جریان های استکباری نمی تواند از این ملت قربانی بگیرد.

وی عنوان داشت: ملت فلسطین از مظلومیت و مقاومت، هویت جدیدی برای خود ایجاد کرده است و البته معتقدیم انگاره مقامت باید پررنگ تر در آن دیده شود.

رهدار با بیان اینکه انسان جدید فلسطین، تاریخ دار شده است افزود: ملت های زیادی فاقد این ویژگی ها هستند و هر چقدر پیش می رویم شاهد پیشرفت های مقاومت هستیم و امروز فقط ملت فلسطین مقاومت نمی‌کند، بلکه جبهه مقاومت منطقه ای نیز در حال کمک کردن به فلسطین است.

وی عنوان داشت: امروز انسان فلسطینی در موضع تاریخی متفاوتی قرار دارد و از موضع انفعالی به جایی رسیده که ابتکار عمل را به دست می گیرد و خودش به دشمن حمله می کند.

مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم، ابراز داشت: ما تجربه سنگینی از بهره گیری ناب ایدئولوژی اسلامی علیه رژیم بعثی داریم و در آن سالها همه امکانات ما از عراق کمتر بود اما ایمان رزمندگان محاسبات را بهم ریخت.

وی با بیان اینکه پایبندی فلسطینی ها در اسلام بسیار بالا است افزود: به میزانی که مرزهای جهانی مقاومت گسترده می شود به همان میزان مفاهیم اسلامی در دل و جان ما باید افزایش یابد و تنها با این مسیر می‌توان در برابر دشمن ایستادگی کرد.

وی تصریح کرد: ملت فلسطین امروز نیازمند یک رهبر عالی دینی است و این رهبری دینی نمی‌تواند از بین کسانی باشند که رهبری آنان تفرقه انگیز بوده است.

رهدار افزود: در ۲۰۰ سال اخیر بیش از ۲۰۰ نهضت علیه استکبار و استعمار در جهان ایجاد شده است و ملت فلسطین هیچ راهی برای پیروزی ندارد جز اینکه ارزش های کربلا را در خود ایجاد کند و این امر می‌توان عالی ترین درجه های انسانی و اسلامی و مبارزاتی را در افراد تقویت کند.

مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم، با بیان اینکه ملت فلسطین امروز فقط بر روی سرزمین مقاومت نمی کند افزود: آنان به دنبال محو رژیم اشغالگر قدس هستند و در این راستا ملت فلسطین نباید پیشروی خود را به حوادث تاریخ حواله دهد و باید افقی روشن برای این راه خود ترسیم کند.