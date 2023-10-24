به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه دومین روز از رقابت های پاراقایقرانی بازی های پارا آسیایی هانگژو امروز سه شنبه رویا سلطانی در رشته کانو کلاس kl2 به آب زد.

سلطانی در رقابت با حریفان خود با یک ثانیه و ۷۵۲ صدم ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول و با زمان ۵۶ ثانیه و ۷۱۴ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد و در رده سوم ایستاد و به مدال ارزشمند برنز دست یافت. قایقرانان هندی و چینی به ترتیب مدال طلا و نقره را کسب کردند.

روز گذشته سارا عبدالملکی به نشان برنز دست یافت و سعید حسین پور مدال ارزشمند طلا را برای کاروان فرزندان ایران به ارمغان آورد. بهروزی راد امروز به مدال نقره رسید و مسعود قیصری هم امروز ششم شد.

در ادامه مسابقات امروز، یک پاروزن دیگر کشورمان به آب خواهد زد.