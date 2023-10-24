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  2. شهری
۲ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۰

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۳ قرار داشت و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۶۰ روز هوای قابل قبول، ۴۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۲۰ روز هوای قابل قبول، ۸۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای خطرناک و ۲ روز هوای بسیار خطرناک داشت.

کد مطلب 5920167

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