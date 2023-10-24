به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۳ قرار داشت و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۶۰ روز هوای قابل قبول، ۴۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۲۰ روز هوای قابل قبول، ۸۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای خطرناک و ۲ روز هوای بسیار خطرناک داشت.