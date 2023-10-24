به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی با ابراز اینکه رشد میزان صید میگو در هرمزگان رضایت جامعه صیادی استان را به دنبال داشته است، افزود: طبق برآوردهای انجام شده پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود میزان صید میگوی امسال در استان افزون‌بر یکهزار و ۵۰ تُن باشد که از این میزان حدود ۶۰۰ تُن میگو درشت و ۴۵۰ تُن میگوی ریز را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: باتوجه به گشت‌های تحقیقاتی که به همت پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان و همکاری جامعه صیادی و شیلات استان هرمزگان برقرار شد و همچنین کارشناسی‌های انجام شده و تبادل نظر با صیادان در سال ۱۴۰۲، فصل صید میگو از هشتم مهرماه امسال آغاز شد که براساس پایش‌های انجام شده در مدت فصل صید میگو، زمان پایان آن صید نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ صیاد در فصل صید میگوی امسال مشارکت دارند، تصریح کرد: در فصل صید میگو تنها شناورهای کلاس لنج صیادی میگوگیر مجاز به فعالیت صید هستند.

بارانی یادآوری شد: صیدگاه میگو در هرمزگان به صورت یکپارچه از شهرستان سیریک آغاز شده و تا منطقه درگهان در شهرستان قشم ادامه می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به صید افزون‌بر ۳۲۱ هزار تن انواع آبزیان، وجود افزون‌بر ۳۵ هزار نفر صیاد و چهارهزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی در هرمزگان به عنوان قطب صید و صیادی کشور، تصریح کرد: این مهم بیانگر نقش صید و صیادی در معیشت ساحل نشینان و ارتقای اشتغال، توسعه ساحلی و رونق اقتصادی در استان هرمزگان است.