امیر جعفری: هدفم کسب مدال طلا بود اما رقیب چینی شگفت انگیز بود

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، امیر جعفری پس از کسب مدال نقره رقابت های پاراوزنه برداری چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی گفت: این سومین دوره ای بود که در بازیهای پاراآسیایی شرکت می کردم. در دو دوره گذشته مدال طلا گرفته بودم و در ۱۷ ماه گذشته تلاش کردم که تمرینات خوبی داشته باشم و مدال طلا را تکرار کنم اما حریف قدرتمندی داشتم.

وی با بیان این که از کسب مدال نقره خوشحال هستم ادامه داد: حریف چینی سال گذشته در رنکینگ از من پایین تر بود اما یک سال تعویق بازیهای پاراآسیایی باعث شد که او پیشرفت شگفت انگیزی داشته باشد. سال گذشته در کره جنوبی با او رقابت کردم و من طلا گرفتم اما امسال او بسیار قدرتمند ظاهر شد.

دارنده مدال نقره بازیهای پاراآسیایی هانگژو گفت: تمام تلاشم را کردم که خوش رنگ ترین مدال به ایران برگردم اما به هر حال حریق قدرتمندی داشتم و نتوانستم طلا بگیرم اما خوشحالم که دست خالی به کشور برنمی گردم.

امیر جعفری در مورد برنامه اش برای آینده گفت: امیدوارم برای پارالمپیک بتوانم به خوبی آماده شوم. البته در این بازیها رقیب چینی هم هست که کار را برای مدال طلا سخت می کند.

وی در پایان گفت: تیم ما در روز اول طبق پیش ببینی مدال گرفته اند. چین همیشه رقیب وزنه برداری ایران است و در این مسابقات هم وزنه برداران قدرتمندی داشتند که مدال های طلا را از آن خود کردند.