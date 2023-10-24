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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۷

توسط کودکان قزوینی انجام شد؛

زنجیره انسانی کودکان قزوینی در حمایت از کودکان غزه

زنجیره انسانی کودکان قزوینی در حمایت از کودکان غزه

قزوین- در پی جنایت‌های اخیر اسرائیل در غزه کودکان قزوینی با تشکیل زنجیره انسانی از کودکان غزه حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی جنایت‌های اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه، ویژه برنامه نمادین تشکیل زنجیره انسانی کودکان قزوین بعد از ظهر سه شنبه و به همت کانون استان قزوین در بیمارستان قدس برگزار شد.

در این برنامه کودکان با تشکیل حلقه انسانی و با در دست داشتن شعارهایی با محتوای لزوم تأمین امنیت مناطق غیر جنگی به ویژه بیمارستانها، رعایت حقوق کودکان در جنگ و حمایت از کودکان مظلوم غزه با همسالان آسیب دیده از اشغال و جنایت اسرائیل در فلسطین ابراز همدردی کردند.

در ادامه این برنامه بیانیه‌ای در حمایت از کودکان غزه خوانده شد و کودکان با اهدای گل به کادر درمانی بیمارستان ولایت ضمن قدردانی از آنها به شکلی نمادین اهمیت تأمین امنیت آنها را یادآوری کردند.

کد مطلب 5920941

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