توافق همکاری ایران و روسیه در حوزه سلامت و حمل و نقل هوایی

امیرحسین میرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر معاون علمی رییس جمهور به روسیه جزئیات دیدار وی با آندره فورسنکو دستیار ارشد رییس جمهور روسیه در امور علمی و فناوری را تشریح کرد و گفت: این دیدار پیرو سفری بود که آقای آندره فورسنکو در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به تهران داشت که ضمن بازدید از نمایشگاه اینوتکس در پارک فناوری پردیس، مذاکرات جانبی را با مراکز علمی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، برخی دانشگاه‌های منتخب و شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت.

رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بین ایران و روسیه یک کمیته عالی فناوری در گذشته وجود داشت که در حال حاضر فعالیت‌های آن کند و متوقف شده است، افزود: این دیدار در جهت احیای این کمیته و تهیه دستور کارهای جدید با موضوعات مشخص برای هر دو طرف بود.

میرآبادی در ادامه به جزئیات توافقات همکاری مشترک در جلسه امروز اشاره کرد و گفت: توافق برای همکاری مشترک در حوزه‌هایی از جمله انرژی، سلامت شامل دارو و تجهیزات پزشکی، حمل و نقل به ویژه حمل و نقل هوایی غیرنظامی و بحث مواد پیشرفته و میکروالکترونیک از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: در سفر گذشته دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه در امور علمی و فناوری به ایران، همکاری بنیاد علم ایران و بنیاد علم روسیه مطرح شده بود و خوشبختانه بعد از این سفر تفاهم نامه‌ای منعقد شد. در حال حاضر دو طرف طی فراخوان مشترکی که اعلام کردند، بیش از ۱۰۰ پیشنهاد برای انجام کار علمی مشترک بین دو کشور دریافت شده است. بنیاد علم ایران و روسیه در حال داوری طرح‌ها هستند و پس از به اشتراک گذاشتن طرح‌های منتخب و موافقت طرفین، در نهایت ۲۰ طرح برای اجرا تصویب خواهد شد و دو طرف حمایت مالی خواهند کرد.

میرآبادی، ظرفیت‌های ایران در حوزه سلامت به ویژه در موضوع پروتزها و اجزای مصنوعی بدن را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این جلسه برشمرد و گفت: در همین رابطه از یک تیم تخصصی از روسیه برای انجام گفت و گوهای بیشتر برای سفر به ایران دعوت شد.

رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی در ادامه تصریح کرد: موضوع همکاری‌های علمی و ایجاد ظرفیت برای همکاری بین دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد. در دوره‌های تابستانی که امسال در یکی از دانشگاه‌های روسیه برگزار شد، ۱۱ دانشجوی ایرانی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در این دوره‌ها شرکت کردند.

وی در پایان گفت: ایجاد ارتباط و همکاری مشترک بین دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و ظرفیت سازی برای حضور و تعریف پروژه‌های مشترک از موارد کلی بود که امروز به توافق رسید و قرار است در دیدارهای آتی که انجام خواهد شد، به یک جمع بندی برسیم.