حداقل ۱۵۰ هزار دوربین البسه برای نیروهای پلیس نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رادان، فرمانده فراجا درباره مصوبه مجلس در مورد دوربین البسه اعلام کرد: مصوبه مربوطه خیلی خوب است و نوعی کمک به پلیس، مردم و دستگاه نظارتی محسوب می‌شود ولی متمم این ماده باید بودجه آن هم دیده شود. در صورتی می‌توان این اقدام را انجام داد که بودجه باشد ما آمادگی زیرساختی داریم و شناسایی فنی هم صورت گرفته ولی اعتبار باید اختصاص یابد.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار دوربین البسه در اختیار است که ۸ هزار مورد آن دوربین آنلاین و ۱۲ هزار مورد آفلاین است.

فرمانده فراجا ادامه داد: برای تحقق مصوبه مجلس که همه مأموران در مأموریت‌ها و خودروهایی که متهمان را جابه‌جا می‌کنند، دوربین البسه داشته باشند، حداقل ۱۵۰ هزار دوربین البسه نیاز است.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس دیروز نیروی انتظامی را موظف به نصب دوربین کشف جرم روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن کردند.