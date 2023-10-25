اعلام ۸ دیدار پایانی مرحله رفت/ طارمی و جهانبخش در جستجوی رستگاری

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۸ دیدار برگزار می‌شود تا پرونده این مسابقات در دور رفت بسته شود. مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش امیدوارند بتوانند با حضور در ترکیب «پورتو» و «فاینورد» عملکرد مؤثری در ترکیب تیم های خود داشته باشند.

دیدارهای باقی مانده از هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

گروه E: جدال یاران جهانبخش در خانه

* فاینورد - لاتزیو ساعت ۲۰:۱۵

*سلتیک - اتلتیکومادرید ساعت ۲۲:۳۰

در گروه E لیگ قهرمانان اروپا از ساعت ۲۰:۱۵ تیم «فاینورد» میزبان «لاتزیو» خواهد بود. علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی «فاینورد» امیدوار است بعد از گلزنی به «سلتیک» در هفته نخست، امشب هم بتواند با حضور در زمین برای تیمش مؤثر ظاهر شود. در دیگر مسابقه این گروه هم از ساعت ۲۲:۳۰ «اتلتیکو مادرید» میهمان «سلتیک» است. تیم «سلتیک» که در دو بازی اخیر خود امتیازی کسب نکرده، امیدوار است امشب با برتری خانگی مقابل «اتلتیکو مادرید» شانسش را برای صعود به مرحله بعد زنده نگه دارد.

گروه F: فینال زودهنگام لیگ قهرمانان

*نیوکاسل - دورتموند ساعت ۲۲:۳۰

* پاری سن ژرمن - آث میلان ساعت ۲۲:۳۰

در گروه F لیگ قهرمانان اروپا مهمترین بازی این هفته را تیم‌های «پاری سن ژرمن» و «آث میلان» در پاریس برگزار خواهند کرد. پاری سن ژرمن با یک برد و یک شکست سه امتیازی است و آث میلان هم با دو تساوی ۲ امتیاز کسب کرده است. بازی امشب می‌تواند حکم بازی سرنوشت ساز را برای هر دو تیم داشته باشد. در سوی دیگر هم «نیوکاسل» میزبان «دورتموند» خواهد بود. نیوکاسل با چهار امتیاز صدرنشین است و دورتموند با یک امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. دورتموند برای حفظ کردن شانس صعود خود محکوم به پیروزی در این بازی خارج از خانه است.

گروه G: کار نه چندان سخت گواردیولا در سوئیس

* لایپزی - ستاره سرخ بلگراد ساعت ۲۲:۳۰

* یانگ بویز - منچسترسیتی ساعت ۲۲:۳۰

در گروه G مسابقات امشب شاگردان گواردیولا میهمان «یانگ بویز» هستند. منچستر سیتی در صورت پیروزی در بازی امشب ۹ امتیازی می‌شود و کار راحتی برای صعود به مرحله بعد خواهد داشت. در دیگر بازی این گروه هم لایپزیش آلمان امیدوار است با پیروزی خانگی مقابل «ستاره سرخ بلگراد» بتواند شانس خود را برای صعود به مرحله حذفی افزایش دهد.

گروه H: طارمی امیدوار به افزایش گل‌های اروپایی

* بارسلونا - شاختار ساعت ۲۰:۱۵

آنتورپ - پورتو ساعت ۲۲:۳۰

در گروه H لیگ قهرمانان اروپا امشب مهدی طارمی دیگر ملی پوش ایرانی امیدوار است بتواند با گلزنی در دیدار مقابل «آنتورپ» شانس صعود تیمش را افزایش دهد. پورتو در این گروه ۳ امتیازی است و «آنتورپ» با صفر امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. تیم فوتبال بارسلونا هم میزبان «شاختار دونتسک» اوکراین خواهد بود. بارسلونا با ۶ امتیاز در این گروه صدرنشین است و در صورت پیروزی بر تیم اوکراینی کار راحتی در دور برگشت خواهد داشت.