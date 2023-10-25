یحیی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر استفاده از زبان‌های بیگانه را در تبلیغات محیطی شهر مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و همه شهرداران و دهیاران در کلانشهر کرج را ملزم کرد تا ضمن پاکسازی چهره شهرها از تبلیغات نامتعارف غیرفارسی نظارت لازم را در این زمینه داشته باشند.

فرماندار ویژه شهرستان کرج افزود: طبق ابلاغیه وزارت محترم کشور در خصوص سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تمامی تبلیغات باید به خط و نشانه‌ها و زبان فارسی باشد.

وی تصریح کرد: بر این اساس تمامی شهرداران ملزم هستند ضمن نظارت بر تحقق این مهم در تبلیغات شهری محدوده خدمات شهری خود از نصب هرگونه تابلوهای تبلیغی که معرفی به زبان بیگانه دارد، خودداری کنند.

رمضانی افزود: حفظ مبلمان شهری و معماری شهرها باید در شأن این استان و با نگاه ویژه به این موضوع باشد.

فرماندار کرج با بیان اینکه استفاده از کلمات غیرفارسی در تابلوی ساختمان‌ها ممنوع است، بیان کرد: فقط برخی از مکان‌های توریست‌پذیر، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و تعدادی از مراکز در این رابطه استثنا هستند، آن هم با این شرط که در کنار زبان فارسی که بخش عمده تابلو را در برگرفته، از زبان لاتین استفاده شود.

وی متذکر شد: این مصوبه کلیه تبلیغات محیطی شامل تابلوهای تبلیغاتی، عرشه پل‌ها، ایستگاه‌ها، ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو، فرودگاه‌ها، تابلو سر در مغازه ها و اماکن تجاری را در بر می‌گیرد.