به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند. این تیم با ۶ بازی و پنج امتیاز در مکان دوازدهم جدول ایستاده است، جائیکه تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد.

نساجی تحت هدایت سید مهدی رحمتی چهار بازی متوالی (دو دیدار در لیگ برتر و دو بازی در لیگ قهرمانان آسیا) را با شکست پشت سر گذاشته و همین مساله صدای هواداران این تیم را بلند کرده است طوریکه برخی از آنها خواستار تغییر در کادر فنی تیم خود هستند.

به همین جهت بازیکنان تیم نساجی در اقدامی مشترک، استوری در صفحات خود در فضای مجازی منتشر کرده اند و از هواداران خواسته اند تا حمایت بیشتری از این تیم در بازی‌های پیش رو داشته باشند.