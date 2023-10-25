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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

در واکنش به اعتراضات علیه کادر فنی؛

استوری مشترک بازیکنان نساجی: حمایت بیشتری می‌خواهیم

استوری مشترک بازیکنان نساجی: حمایت بیشتری می‌خواهیم

بازیکنان تیم فوتبال نساجی مازندران طی اقدامی مشترک و از طریق استوری، هواداران خود را به صبر و حمایت بیشتر دعوت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند. این تیم با ۶ بازی و پنج امتیاز در مکان دوازدهم جدول ایستاده است، جائیکه تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد.

نساجی تحت هدایت سید مهدی رحمتی چهار بازی متوالی (دو دیدار در لیگ برتر و دو بازی در لیگ قهرمانان آسیا) را با شکست پشت سر گذاشته و همین مساله صدای هواداران این تیم را بلند کرده است طوریکه برخی از آنها خواستار تغییر در کادر فنی تیم خود هستند.

به همین جهت بازیکنان تیم نساجی در اقدامی مشترک، استوری در صفحات خود در فضای مجازی منتشر کرده اند و از هواداران خواسته اند تا حمایت بیشتری از این تیم در بازی‌های پیش رو داشته باشند.

استوری مشترک بازیکنان نساجی: حمایت بیشتری می‌خواهیم

کد مطلب 5921301
بهنام روان پاک

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