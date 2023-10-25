تیم ملی فوتبال بانوان با برنامه وارد مسابقات انتخابی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزمون در نشست خبری سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال بانوان در رقابت‌های مرحله دوم انتخابی المپیک فوتبال بانوان گفت: خیلی خوشحالم که از یک مرحله سخت عبور کردیم و به اینجا (استرالیا) رسیدیم. وقتی استرالیا میزبان جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۳ شد، مهمترین رویداد جهان در این کشور رخ داد. فوتبال یک ورزش و یک رویداد اجتماعی به دور از هر نژاد است که همه در کنار هم از فوتبال لذت می‌برند.

وی ادامه داد: به نظرم فوتبال زنان در دنیا خیلی پیشرفت کرده است. تماشاگرانی که در استرالیا حضور داشتند یا از تلویزیون این بازی‌ها را تماشا کردند، واقعاً از دیدارهای جام جهانی لذت بردند. امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران عملکرد خیلی خوبی در این مسابقات داشته باشد.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در ادامه درباره جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر که سال گذشته برگزار شد، گفت: مسابقات فوتبال را نمی‌شود پیش بینی کرد. همه شاهد بودیم که کشورهایی مثل آلمان و انگلیس نتوانستند به مراحل بعدی صعود کنند و حتی کسی فکرش را هم نمی‌کرد که مراکش چهارم جهان شود. این امر هم در جام جهانی زنان رخ داد. به نظرم تیم استرالیا استحقاق رسیدن به فینال را هم داشت.

آزمون عنوان کرد: بدون تردید بازی برابر استرالیا، چین تایپه و فیلیپین به ما خیلی کمک می‌کند تا پیشرفت کنیم. بچه‌های ما فردا در یک ورزشگاهی بازی می‌کنند که مطمئناً پر از هوادار استرالیایی است و این یک تجربه بزرگ برای بازیکنان است.

وی افزود: ما هم با برنامه وارد این مسابقات شده و می‌خواهیم سه بازی خوب داشته باشیم اما به این نکته آگاه هستیم که کار سختی داریم. فوتبال بانوان ایران در حال رشد است. کادر فنی و بازیکنانم برای کسب بهترین عملکرد تلاش خواهند کرد. حضور ما در این مرحله یک درس و یک کلاس برای فوتبال ایران است.