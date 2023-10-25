ایجاد مرکز مشترک مطالعات علوم انسانی-اسلامی پیام نور و حوزه علمیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، ابراهیم تقی‌زاده در دیدار با آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور اظهار کرد: اقدامات صهیونیست‌ها در غزه، مصداق بارز نسل‌کشی و در تعارض مستقیم با حقوق بشر حتی از همان نوع غربی است.

وی در ادامه به فعالیت‌های دانشگاه پیام نور و تحصیل ۳۶۰ هزار دانشجو در مراکز مختلف آن اشاره و ابراز کرد: یک سوم ظرفیت آموزش عالی دانشگاه‌های وزارت علوم، توسط پیام نور اداره می‌شود.

وی ادامه داد: تعدادی از واحدهایی که به مراکز اصلی نزدیک‌تر هستند، در آنها تجمیع شده و مأموریت‌های آنها تغییر می‌یابد که این امر براساس سیاست‌های جدید آمایشی وزارت علوم صورت می‌گیرد.

تقی‌زاده از فعالیت ۳۷۰۰ نفر عضو هیأت علمی در مجموعه پیام نور خبر داد و گفت: ۸۵ درصد از این اساتید در رشته‌های علوم انسانی و بقیه در رشته‌های علوم پایه، کشاورزی و … فعالیت می‌کنند اما قرار است این رشته‌ها به سایر دانشگاه‌های وزارت علوم واگذار شوند و پیام نور، بر روی علوم انسانی متمرکز شود.

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه در حال حاضر هم آموزش حضوری و هم غیر حضوری در این دانشگاه وجود دارد عنوان کرد: بیشتر دانشجویان پیام نور در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند به طوری که ۱۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۸۰۰ نفر هم در مقطع دکتری مشغول ادامه تحصیل هستند.

وی گفت: تعداد کادر اداری پیام نور هم ۸ هزار نفر است که در واحدها و مراکز مختلف مستقر هستند.

تقی‌زاده آموزش کتاب‌محور در پیام نور را مورد توجه قرار داد و افزود: سبک آزمون‌ها هم در این دانشگاه به شیوه کنکور است به همین دلیل دانشجویان پیام نور در آزمون‌های سراسری موفقیت چشمگیری داشته و حدود ۲۰ درصد پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد را تشکیل می‌دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: حدود ۳ هزار عنوان کتاب درسی توسط بخش انتشارات دانشگاه و توسط اساتید پیام نور منتشر شده و ۴ هزار عنوان کتاب غیر پیام نور هم در مراکز تدریس می‌شود.

وی به دیگر ویژگی‌های تدریس در دانشگاه پیام نور اشاره و ابراز کرد: در گذشته بیشتر دانشجویان این دانشگاه شاغل بودند ولی در حال حاضر سه چهارم دانشجویان پیام نور، جوان بوده و به تازگی دیپلم گرفته‌اند.

تقی‌زاده با بیان اینکه دانشگاه‌های پیام نور در اعتراضات و آشوب‌ها کمترین حاشیه را داشته‌اند خاطرنشان کرد: بسیج و کانون‌های علمی و فرهنگی، قرارگاه‌های متعدد فرهنگی در مراکز و استان‌های مختلف همچون راهیان نور و عتبات عالیات و برگزاری جشنواره‌های متعدد دائمی، از جمله برنامه‌های فوق برنامه در پیام نور به شمار می‌روند.