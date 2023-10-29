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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

کاهش ۲۰ درصدی سرقت منزل در تهران/ اقدامات پلیس آگاهی

کاهش ۲۰ درصدی سرقت منزل در تهران/ اقدامات پلیس آگاهی

رییس پلیس آگاهی پایتخت، از کاهش ۲۰ درصدی جرم سرقت منزل در تهران خبر داد.

سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در ۶ ماه گذشته پلیس آگاهی با اقداماتی که انجام داد و با توجه به دستگیری‌های و کنترل مجرمین حرفه‌ای توانست وقوع جرم را که در سال‌های گذشته که افزایشی بوده است را کاهش دهد.

وی افزود: در این ۶ ماه به رغم مشکلات اقتصادی شاهد کاهش ۴ درصدی وقوع جرم سرقت در تهران بوده‌ایم که یکی از دلایل اصلی آن شناسایی و دستگیری سارقین حرفه‌ای و تعامل خوب با دستگاه قضا بود.

سردار ولیپور گودرزی بیان داشت: اولویت ما در پلیس آگاهی بحث کشف اموال مسروقه و تحویل آن به مردم است که به صورت هفتگی بنا بر دستور سردار فرمانده کل انتظامی کشور طرح مال‌خران انجام می‌شود.

وی افزود: از دیگر اولویت‌ها پلیس آگاهی بحث سرقت منزل که دغدغه مردم است و متأسفانه احساس ناامنی که بعد از سرقت به مردم دست می‌دهد که خوشبختانه در این موضوع پیگیری‌های خوبی انجام شده و دستگیری و کشفیات بسیار هم خوبی هم داشتیم که نتیجه آن کاهش ۲۰ درصدی وقوع جرم است همچنین در جرم سرقت منزل، دستگیری سارقین سابقه دار و حرفه‌ای و کشف اموال مسروقه و تحویل آنها به شهروندان همچنان با جدیت تمام ادامه دارد.

وی در خصوص گشت پلیس آگاهی گفت: تقویت گشت‌های پلیس آگاهی که در دستور کار قرار گرفته است و تقریباً ۲ الی ۳ برابر خواهند شد که نتیجه این اقدامات به نفع مردم خواهد بود؛ دستگیری مجرمین و بعد آن شاهد کاهش جرم خواهیم بود.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت در خصوص سامانه هوشمند کنترل سارقین گفت: در بحث کشف علمی جرایم در مرکز تشخیص هویت، جلسات و تعاملات خوبی با شرکت‌های دانش بنیان داریم و به دنبال این هستیم که از پیشرفت تکنولوژی در مرکز تشخیص هویت به کارگیری کنیم تا زودتر سارقان را شناسایی و دستگیر و در نتیجه فاصله وقوع جرم تا کشف را کاهش دهیم و بازدارندگی خوبی هم دارد و شاهد این باشیم که سارقین دیگر تکرار جرم نکنند.

کد مطلب 5921670

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