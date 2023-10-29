کاهش ۲۰ درصدی سرقت منزل در تهران/ اقدامات پلیس آگاهی

سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در ۶ ماه گذشته پلیس آگاهی با اقداماتی که انجام داد و با توجه به دستگیری‌های و کنترل مجرمین حرفه‌ای توانست وقوع جرم را که در سال‌های گذشته که افزایشی بوده است را کاهش دهد.

وی افزود: در این ۶ ماه به رغم مشکلات اقتصادی شاهد کاهش ۴ درصدی وقوع جرم سرقت در تهران بوده‌ایم که یکی از دلایل اصلی آن شناسایی و دستگیری سارقین حرفه‌ای و تعامل خوب با دستگاه قضا بود.

سردار ولیپور گودرزی بیان داشت: اولویت ما در پلیس آگاهی بحث کشف اموال مسروقه و تحویل آن به مردم است که به صورت هفتگی بنا بر دستور سردار فرمانده کل انتظامی کشور طرح مال‌خران انجام می‌شود.

وی افزود: از دیگر اولویت‌ها پلیس آگاهی بحث سرقت منزل که دغدغه مردم است و متأسفانه احساس ناامنی که بعد از سرقت به مردم دست می‌دهد که خوشبختانه در این موضوع پیگیری‌های خوبی انجام شده و دستگیری و کشفیات بسیار هم خوبی هم داشتیم که نتیجه آن کاهش ۲۰ درصدی وقوع جرم است همچنین در جرم سرقت منزل، دستگیری سارقین سابقه دار و حرفه‌ای و کشف اموال مسروقه و تحویل آنها به شهروندان همچنان با جدیت تمام ادامه دارد.

وی در خصوص گشت پلیس آگاهی گفت: تقویت گشت‌های پلیس آگاهی که در دستور کار قرار گرفته است و تقریباً ۲ الی ۳ برابر خواهند شد که نتیجه این اقدامات به نفع مردم خواهد بود؛ دستگیری مجرمین و بعد آن شاهد کاهش جرم خواهیم بود.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت در خصوص سامانه هوشمند کنترل سارقین گفت: در بحث کشف علمی جرایم در مرکز تشخیص هویت، جلسات و تعاملات خوبی با شرکت‌های دانش بنیان داریم و به دنبال این هستیم که از پیشرفت تکنولوژی در مرکز تشخیص هویت به کارگیری کنیم تا زودتر سارقان را شناسایی و دستگیر و در نتیجه فاصله وقوع جرم تا کشف را کاهش دهیم و بازدارندگی خوبی هم دارد و شاهد این باشیم که سارقین دیگر تکرار جرم نکنند.