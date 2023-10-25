به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه با پامپیس کریستیس دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری دیدار کرد.

براساس این گزارش، بشار اسد در دیدار با بامبیس کریستس دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری تاکید کرد که نقش اتحادیه های کارگری بین المللی به طور مستقیم با مفهوم عدالت و تلاش برای تحقق آن مرتبط است و از این مفهوم، رابطه سوریه و فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری قدیمی است و از تضاد سرمایه داری و نیروی های کار نشات می گیرد.

رئیس جمهور سوریه بیان کرد: شرکت های بزرگ که سیاست و تصمیمات را در آمریکا و اروپا به پیش می برند، در راستای منافع اقتصادی و مالی، جنگ افروزی می کنند. آنچه امروز در فلسطین اشغالی رخ می دهد، انعکاس این واقعیت وحشیانه است که ارتکاب کشتار مردم بیگناه را صرفا به خاطر پایبندی و دفاع از حقوق خود می پذیرد.

رئیس جمهور گفت: ما نبردهای زیادی داریم که در آن امر سیاسی از اقتصاد، ایدئولوژی و اجتماعی جدایی ناپذیر است.

به نوبه خود، کریستس با اشاره به این که سفرش بیانگر همبستگی با سوریه و پیگیری آن برای ثبات و بازسازی است، بر حمایت فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از تلاش های سوریه در زمینه توسعه به دور از مداخله خارجی تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار مسئله فلسطین ایستاده‌ اند و تلاش می‌ کند تا افکار عمومی جهانی را به نفع عدالت این موضوع بسیج کنند.