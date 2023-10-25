راهیان نور تربیت کننده شهید حججی ها است/ اعزام ۳۰۰۰ دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاحیه اردوهای راهیان نور دانش آموزی با بیان اینکه امسال نیز همانند سال‌های گذشته راهیان نور دانش‌آموزی با همت آموزش و پرورش انجام می‌شود، گفت: نگاه این است دانش آموزان با حضور در مناطق عملیاتی و راهیان نور و دفاع مقدس با ایثارگری‌های شهدا آشنا شوند و از ایمان، فداکاری و ایثار شهدا و رزمندگان دفاع مقدس درس بگیرند.

وی با بیان که ما در جهان به برکت ایثار رزمندگان و شهدا حرف برای گفتن داریم، گفت: راهیان نور به عنوان برنامه فرهنگی مورد تأیید مقام معظم رهبری است و اثرگذاری خوبی در ارتقای مقاومت دانش آموزان و مردم دارد زیرا جبهه فرهنگی دشمن به دنبال این است که با اقداماتی که از طریق فضای مجازی بتوانند به اهداف عالی انقلاب اسلامی و ارزش‌های دفاع مقدس ضربه زند

وی گفت: برکات اقدامات در راهیان نور می‌تواند پرورش و تربیت افرادی مثل شهید حججی‌ها و شهدای مدافع حرم باشد.

اعزام ۳۰۰۰ دانش آموزان به راهیان نور

سرهنگ محمد تقی زاده مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه کربلا نیز با بیان اینکه از هفتم آبان ماه اعزام راهیان نور دانش آموزان آغاز می‌شود، گفت: سه هزار نفر به اردوهای راهیان نور اعزام می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اردوها ۵ روزه است و با مدل راهیان پیشرفت برگزار می‌شود، گفت: در این اردوها دانش آموزان با دستاوردها و پیشرفت‌های کشور نیز آشنا می‌شوند.

وی امید به آینده و هویت سازی را از جمله اهداف این اردوها بیان کرد و گفت: در این اردوها دانش آموزان از نمایشگاه هوافضا، سد کرخه، پالایشگاه آبادان و غیره بازدید می‌کنند.

سرهنگ تقی زاده با بیان اینکه اعزام دانش آموزان دختر تا ۲۵ آبان ماه ادامه دارد، گفت: از بهمن ماه نیز اعزام پسران دانش آموزی آغاز می‌شود.