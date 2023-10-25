به گزارش خبرنگار مهر، رؤیا عسگرپور بعد از ظهر چهارشنبه در کارگاه تخصصی ویژه کاربران سامانه، مسئولین سوادآموزی و مدیران مراکز یادگیری محلی استان که با محوریت شرایط ثبت نام افراد و تشکیل پرونده‌های آموزشی برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسات توانمند سازی، ایجاد نگرش راهبردی و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان نهضت سوادآموزی است.

وی برگزاری جلسات توانمند سازی را در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندی منابع انسانی دانست و افزود: این گونه جلسات علاوه بر ارتقای بهره وری و کارآمدی منابع انسانی، منجر به ارتقای سطح دانش، آگاهی و مهارت‌های حرفه‌ای - شغلی می‌شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش البرز بر لزوم برنامه ریزی و توسعه مشارکت‌های درون و برون سازمانی برای تحقق حجم‌های ابلاغی تاکید کرد و گفت: شناسایی افراد محروم از سواد و کم سواد باید از طریق پالایش اولیای محروم از سواد و کم سواد و لیست‌های دریافتی از سایر سازمان‌ها با جدیت پیگیری شود.

در این نشست با توجه به دستورالعمل جدید کلاس گذاری و به منظور ایجاد وحدت رویه، شرایط ثبت نام سوادآموزان و چگونگی تشکیل پرونده‌های آموزشی به صورت تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.