  1. استانها
  2. البرز
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

معاون آموزش و پرورش البرز تأکید کرد؛

لزوم پیگیری در شناسایی افراد محروم از سواد و کم‌سواد

لزوم پیگیری در شناسایی افراد محروم از سواد و کم‌سواد

کرج- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان البرز گفت: شناسایی افراد محروم از سواد و کم سواد باید از طریق پالایش اولیای محروم از سواد و کم‌سواد با جدیت پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رؤیا عسگرپور بعد از ظهر چهارشنبه در کارگاه تخصصی ویژه کاربران سامانه، مسئولین سوادآموزی و مدیران مراکز یادگیری محلی استان که با محوریت شرایط ثبت نام افراد و تشکیل پرونده‌های آموزشی برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسات توانمند سازی، ایجاد نگرش راهبردی و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان نهضت سوادآموزی است.

وی برگزاری جلسات توانمند سازی را در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندی منابع انسانی دانست و افزود: این گونه جلسات علاوه بر ارتقای بهره وری و کارآمدی منابع انسانی، منجر به ارتقای سطح دانش، آگاهی و مهارت‌های حرفه‌ای - شغلی می‌شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش البرز بر لزوم برنامه ریزی و توسعه مشارکت‌های درون و برون سازمانی برای تحقق حجم‌های ابلاغی تاکید کرد و گفت: شناسایی افراد محروم از سواد و کم سواد باید از طریق پالایش اولیای محروم از سواد و کم سواد و لیست‌های دریافتی از سایر سازمان‌ها با جدیت پیگیری شود.

در این نشست با توجه به دستورالعمل جدید کلاس گذاری و به منظور ایجاد وحدت رویه، شرایط ثبت نام سوادآموزان و چگونگی تشکیل پرونده‌های آموزشی به صورت تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 5921747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها