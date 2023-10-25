تهیه ۱۲۰ بسته سرمایه گذاری به ارزش ۵۸ هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر امیر مقدم مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در نشست خبری با اشاره به اینکه موضوعی از سه گذشته مطرح است، گفت: از سه سال گذشته موضوع ساخت فرودگاه جدید در چابهار مطرح بود و بخشی از عملیات به مرحله اجرایی این فرودگاه رسید البته بنا به مسائل ملی موجود در کشور ساخت این فرودگاه باید در رابطه با منفعت ملی کشور قرار می‌گرفت.

وی گفتی: خوشبختانه طی یکسال اخیر در این رابطه یک موافقت‌های در سطح ملی ایجاد شد که از سردار دهقان تشکر می‌کنیم و امروز تقریباً جانمایی فرودگاه جدید اعلام و امضاهای لازم اخذ و تصمیم کلان ملی در این رابطه اتخاذ شده است.

وی گفت: ۷۱ درصد رشد درخواست سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار داشتیم و همچنین حدود ۳۰ درصد در مجوزهای صادر شده رشد داشتیم. خروجی این رویکرد رشد صادرات تولیدات منطقه از ۹.۶ میلیون دلار به ۱۳.۵ میلیون دلار بوده است.

مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ۲ میلیارد دلاری برای ترانزیت داریم که تا به الان در حد یک میلیون دلار هم نیست اما در حال تأمین هزار کشنده برای توسعه ترانزیت هستیم و ضمن این‌که طی چند روز آینده مصوبه واردات خودرو از منطقه آزاد چابهار اجرایی می‌شود.

این مقام مسئول افزود: ۲ رویکرد مطابق سیاست‌های شورای عالی مناطق آزاد در دستور کار قرار دادیم یکی از اهداف جهانی شدن است تا بتوانیم زیرساخت‌های موردنیاز اقتصاد بین‌المللی را تأمین و فراهم کنیم و هدف دوم ایجاد مناطق آزاد مشترک نیز یکی از بعدهای دیگر است و البته مردمی‌شدن مناطق آزاد نیز یکی از سیاست‌ها است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: ۱۲۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۵۸ هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد چابهار تهیه شده و در بحث سرمایه‌گذاری خارجی باید تلاش‌های بسیاری می‌کردیم که بسته‌ها را بفروشیم و یکی از راهکارهای آن حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی چین و ارمنستان بوده است.