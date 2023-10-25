اجرای برنامه جامع استراتژیک میکروالکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت صمت، «سیدمحمد موسوی» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در مراسم افتتاحیه پنجمین کنفرانس بین‌المللی میکروالکترونیک ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به جنایات وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی که قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد، پیش بینی کرده آینده جهان را مظلومانه و ستمدیدگان به‌دست خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی این دولت ۵/۴ درصد و تنها در بهار امسال ۷ درصد بوده است، در قبال رشد میانگین ۵/۲ درصدی در هشت ساله دولت قبل بر اراده دولت برای رشد و شکوفایی کشور تاکید کرد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ادامه داد: اراده مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت محترم مبنی بر توسعه صنعت میکروالکترونیک به عنوان یک صنعت پیشرو موجب شده است که طی ۲ سال گذشته در بودجه سنواتی، یک ردیف به این صنعت اختصاص یابد.

موسوی همچنین گفت: با همکاری مشترک وزارت صمت با معاونت علمی وزارت علوم و ذینفعان صنعت نظامی، برنامه جامع استراتژیک این صنعت تهیه شده و در برخی از امور با تجمیع منابع ارز، از جمله منابع مالی، اقدامات شایسته تقدیری آغاز شده است.