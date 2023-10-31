تنور داغ رقابت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تنور داغ ثبت نام داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان در حال طی مراحل نهایی خود است که مسئولان به افزایش آمار داوطلبان نامزدی انتخابات نسبت به گذشته بسیار خوش بین هستند.

داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان به ۲۸۰ نفر رسید

دبیر ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان از ثبت‌نام ۹۰ داوطلب جدید برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته در استان خبر داد و گفت: آمار ثبت‌نام شدگان استان برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به ۲۸۰ نفر رسیده است.

علیرضا شهرکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از این تعداد، ۹۶ نفر در زاهدان، ۵۵ نفر در حوزه سیستان، ۳۵ نفر در خاش، ۳۵ نفر در ایرانشهر، ۳۳ نفر در چابهار و ۲۶ نفر هم در حوزه انتخابیه سراوان ثبت‌نام خود را قطعی کرده‌اند.

وی در خصوص آمار تفکیکی خانم و آقا، بیان کرد: از بین ثبت‌نام شدگان، ۲۷ نفر را خانم‌ها و ۲۵۳ نفر را آقایان تشکیل داده‌اند.

وی تاکید کرد: آخرین فرصت برای ثبت‌نام نهایی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت ۱۸ امروز سوم آبان‌ماه بوده و مقرر شده تا فردا در نشست خبری، آمار نهایی ارائه شود.

این آمار در حالی ارائه شده که داوطلبان رسیده به مرحله ثبت نام نهایی، حدود یک سوم آمار ثبت نام کننده در پیش ثبت نام الکترونیکی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی استان تا این لحظه بوده است.

ثبت نام ۷۶۴ نفر در پیش ثبت نام الکترونیکی دوازدهمین دوره مجلس

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان چندی پیش از پیش ثبت نام ۷۶۴ نفر برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان خبر داده بود.

رضا شریفی، افزود: از این میزان، ۸۵ درصد را آقایان و ۱۵ درصد را بانوان به خود اختصاص داده بودند.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره، نسبت ثبت نامی در مقایسه با دوره پیشین بالغ بر ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

شریفی اذعان کرد: از بین متقاضیان تعداد ۹ نفر دارای مدرک کاردانی، ۶۶ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۱۲ نفر مدرک حوزوی، ۵۶۰ نفر مدرک ارشد و ۱۱۷ نفر مدرک دکتری دارند.

این مسئول گفت: از حوزه ایرانشهر ۱۲۴ نفر، خاش ۷۰ نفر، زابل ۱۴۷ نفر، زاهدان ۲۸۹ نفر، سراوان ۴۹ نفر و از حوزه انتخابی چابهار ۸۵ نفر در پیش ثبت نام نام نویسی کرده‌اند که با این آمار، زاهدان بیشترین و سراوان کمترین آمار متقاضیان را داشته‌اند.

وی گفت: در راستای برگزاری باشکوه انتخابات چهار کلید واژه مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت سالم مدنظر قرار گرفته و راهبرد و رویکرد اساسی و مهم ما در این رقابت بزرگ سیاسی خواهد بود.

مردم با روشنگری به مشارکت در انتخابات ترغیب شوند

نماینده ولی‌فقیه نیز در گردهمایی ائمه جمعه سیستان و بلوچستان که ۲۰ مهر ماه امسال در زاهدان برگزار شده بود، گفت: باید برای مردم روشنگری داشته باشیم تا مردم از اهمیت رأی خود و آثار مثبت یا منفی انتخاب خود آگاه شوند.

آیت‌الله مصطفی محامی ادامه داد: ائمه جمعه باید مردم را برای حضور در انتخابات ترغیب کنند و در کنار آن با روشنگری کمک کنند تا مردم ویژگی‌های یک نماینده خوب را دانسته و انتخابی اصلح داشته باشند.

امام جمعه زاهدان افزود: گاهی مردم عملکرد برخی نمایندگان را نامطلوب عنوان کرده و گلایه مند هستند که بنده نیز به آن‌ها توصیه می‌کنم تا برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در انتخابات افراد شایسته را انتخاب کنند.

آیت‌الله محامی بیان کرد: متأسفانه در مواقعی با دخالت نمایندگان در امورات مواجه هستیم که تبدیل به یک رویه بد شده و باید برای مردم به خوبی تبیین شود که بازتاب انتخاب آن‌ها در همین‌جا خود را نشان می‌دهد و اگر فرد اصلح انتخاب شود نتیجه خوبی در بر خواهد داشت.

وی ادامه داد: در اجلاس ائمه جمعه و خدمت ریاست جمهور هم عرض کردم که کمتر مردی پیدا می‌شود که پای حرف حق خود بایستد و با وجود استیضاح و فشار، حرف حق خود را تغییر ندهد، البته از این طرف هم کمتر کسی پیدا می‌شود که دنبال حق و حقیقت باشد و بده بستان سیاسی نداشته باشد.

امام جمعه زاهدان گفت: باید برای مردم روشنگری داشته باشیم تا مردم از اهمیت رأی خود و آثار مثبت یا منفی انتخاب خود آگاه شوند.

آیت‌الله محامی بر لزوم پرهیز از دخالت در امور اجرایی و عزل‌و نصب‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان، در عزل و نصب‌ها دخالتی نمی‌کنم و اگر در مواردی افراد مراجعه می‌کنند، رزومه او را خدمت استاندار ارائه می‌کنم تا در کنار سایر گزینه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و تاکید بر به کار گیری فردی ندارم چرا که اگر در آینده تخلفی از جانب آن‌ها صورت گیرد دیگر جایی برای اعتراض از جانب بنده وجود نخواهد داشت.

وی بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تبلیغی مثل دانشگاه، آموزش‌وپرورش، حوزه‌های علمیه و حلقات صالحین بسیج تاکید کرد و گفت: سیاست کنونی در مرکز کشور جلوگیری از دو شغله بودن ائمه جمعه است اما شرایط در سیستان و بلوچستان متفاوت با سایر مناطق کشور هست و شاید بتوان از امام جمعه‌ای که شغل دیگر او با جایگاه امامت جمعه منافاتی ندارد استفاده کرد.

شایان ذکر است در ماه‌های اخیر برخی گروه‌های مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به اصطلاح مدافع اقوام و مذاهب خاص که از خارج مدیریت می‌شوند، سعی در کمرنگ‌تر کردن عرصه انتخابات و عدم شرکت مردم در این عرصه دارند.