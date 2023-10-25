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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۰

اسلامی تشریح کرد؛

نام‌نویسی ۲۴۸۲۹ نفر در روز پایانی ثبت نام انتخابات مجلس

نام‌نویسی ۲۴۸۲۹ نفر در روز پایانی ثبت نام انتخابات مجلس

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: با نام‌نویسی۷۸۵۶ داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم در روز پایانی، ۲۴۸۲۹ نفر ثبت‌نام قطعی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور عصر چهارشنبه درباره ترکیب جنسیتی داوطلبان عنوان کرد: ۱۲ درصد داوطلبان زن و ۸۸ درصد مرد هستند.

ثبت نام نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۷ مهر آغاز و ۱۸ امروز چهارشنبه به پایان رسید. داوطلبان می‌توانند از طریق پنجره واحد انتخابات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir به صورت برخط نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و بارگذاری مدارک و گواهی‌های مورد نیاز اقدام کنند.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفند برگزار می‌شود.

کد مطلب 5922027

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