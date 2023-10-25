به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور عصر چهارشنبه درباره ترکیب جنسیتی داوطلبان عنوان کرد: ۱۲ درصد داوطلبان زن و ۸۸ درصد مرد هستند.

ثبت نام نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۷ مهر آغاز و ۱۸ امروز چهارشنبه به پایان رسید. داوطلبان می‌توانند از طریق پنجره واحد انتخابات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir به صورت برخط نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و بارگذاری مدارک و گواهی‌های مورد نیاز اقدام کنند.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفند برگزار می‌شود.