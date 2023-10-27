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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

امام جمعه دانسفهان:

اسراییل هرگز این حجم از مخالفت‌ها در دنیا علیه خود را ندیده بود

اسراییل هرگز این حجم از مخالفت‌ها در دنیا علیه خود را ندیده بود

قزوین- امام جمعه دانسفهان گفت: ملت‌های آزاده و مردم دنیا بیشترین حمایت را از مردم غزه و فلسطین داشتند و اسراییل هرگز چنین موجی از مخالفت را در برابر خود در دنیا ندیده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی انصاری رامندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دانسفهان با اشاره به عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: عملیات طوفان الاقصی امنیت پوشالی و نیز اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و غرب را زیر سوال برد.

وی افزود: کار بزرگ ملت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی پرژوه عادی‌سازی رابطه کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را نیز متوقف ساخت.

امام جمعه دانسفهان تاکید کرد: ملت‌های آزاده و مردم دنیا بیشترین حمایت را از مردم غزه و فلسطین داشتند و اسراییل هرگز چنین موجی از مخالفت را در برابر خود در دنیا ندیده بود.

وی عنوان کرد: امروز اسرائیل به دنبال یک هولوکاست واقعی در غزه است و نسل کشی آنها در فلسطین به خوبی در جلوی دید ملت‌های جهان قرار گرفته است.

حجت الاسلام انصاری در پایان یادآور شد: دولت‌های غربی در حالی به یک هولوکاست دروغین بدون سند تکیه و اصرار دارند که هولوکاست واقعی در برابر چشمان آنها قرار دارد.

کد مطلب 5923032

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