به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی انصاری رامندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دانسفهان با اشاره به عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: عملیات طوفان الاقصی امنیت پوشالی و نیز اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و غرب را زیر سوال برد.

وی افزود: کار بزرگ ملت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی پرژوه عادی‌سازی رابطه کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را نیز متوقف ساخت.

امام جمعه دانسفهان تاکید کرد: ملت‌های آزاده و مردم دنیا بیشترین حمایت را از مردم غزه و فلسطین داشتند و اسراییل هرگز چنین موجی از مخالفت را در برابر خود در دنیا ندیده بود.

وی عنوان کرد: امروز اسرائیل به دنبال یک هولوکاست واقعی در غزه است و نسل کشی آنها در فلسطین به خوبی در جلوی دید ملت‌های جهان قرار گرفته است.

حجت الاسلام انصاری در پایان یادآور شد: دولت‌های غربی در حالی به یک هولوکاست دروغین بدون سند تکیه و اصرار دارند که هولوکاست واقعی در برابر چشمان آنها قرار دارد.